Descubre quién es quién en Circo Gómez: Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Vanessa Bauche y Diana Bovio protagonizan esta comedia circense de animación.

Circo Gómez es la nueva comedia de humor ácido que ya puedes ver en atresplayer, ya tienes disponible el primer capítulo gratis y al resto puedes acceder gracias al PLAN ViX.

La serie destaca por sus personajes extravagantes e irreverentes que no te dejarán indiferente frente a sus ocurrencias. Eugenio Derbez, Vanessa Bauche, Omar Chaparro y Diana Bovio, son el elenco da vida con sus voces a estos entrañables personajes con personalidades muy marcadas. Te explicamos como son:

Filiberto Gómez: el maestro de ceremonias que vive de la gloria pasada

Interpretado por Eugenio Derbez, Filiberto Gómez está convencido de que es el mejor maestro de ceremonias del mundo: atractivo, talentoso y carismático. Sin embargo, la realidad dista mucho de la imagen que tiene de sí mismo.

Heredero de un legendario circo familiar y antiguo equilibrista de éxito, su mala gestión ha llevado el negocio al borde de la quiebra. Incapaz de reconocer sus errores, siempre encuentra a alguien a quien culpar mientras sigue creyéndose la gran estrella del espectáculo.

Filiberto Gómez | Atresmedia

Lupita Gómez: la mujer fuerte que domina la pista

Vanessa Bauche interpreta a Lupita Gómez, la mujer fuerte del circo y una figura que derrocha seguridad y personalidad.

Sensual, desinhibida y completamente convencida de su poder de seducción, Lupita utiliza su atractivo para conseguir lo que quiere. Su actitud cautiva especialmente a Filiberto, que presume orgulloso de tener a su lado a la mujer más espectacular del circo.

Lupita Gómez | Atresmedia

Vicky Gómez: la trapecista que sueña con escapar

La actriz Diana Bovio da vida a Vicky Gómez, una trapecista rebelde, inteligente y con un agudo sentido del sarcasmo.

Es la integrante más brillante de la familia y no deja de cuestionar las extravagancias que la rodean. Su mayor deseo es abandonar la vida bajo la carpa y encontrar un futuro diferente, lejos de un entorno que siente que se le ha quedado pequeño.

Lupita, Refuigio, Vicky y Filiberto Gómez | Atresmedia

Refugio Gómez: el temerario más imprudente del circo

Omar Chaparro interpreta a Refugio, un joven impulsivo apasionado por el riesgo que presume de ser un gran especialista en acrobacias.

La realidad, sin embargo, es muy distinta: sus números suelen terminar en desastre. Lleno de energía, con más entusiasmo que sentido común, Refugio aporta buena parte del humor físico de la historia.

Refugio Gómez | Atresmedia

Lobito Gómez: el niño lobo más salvaje

También interpretado por Omar Chaparro, "Lobito" Gómez es un entrañable niño lobo adoptado por la familia.

Sobre la pista sorprende al público con sus aullidos, sus habilidades y su gusto por la carne cruda. Fuera del espectáculo intenta adaptarse a la convivencia familiar, aunque sus instintos salvajes complican más de una situación.

Vicky Gómez, Lobito Gómez y Chiquimoco | Atresmedia

Chiquimoco: el payaso con más historias que contar

Chiquimoco es el veterano payaso del Circo Gómez y uno de sus personajes más singulares.

Amante del buen vino, de la buena compañía y de disfrutar la vida sin demasiadas preocupaciones, lleva años formando parte del espectáculo. Aunque la familia Gómez mantiene una relación complicada con él, todos coinciden en que el circo no sería el mismo sin su presencia.

Chiquimoco | Atresmedia

¡No te puedes perder esta divertida comedia! Recuerda que ya tienes disponible el primer capítulo gratis en atresplayer