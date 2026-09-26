Trazos Ocultos, es la nueva ficción que muy pronto podréis ver en atresplayer. Hemos estado con sus protagonistas que han definido la serie con una palabra, un emoji o un color. ¡Descubre sus curiosas definiciones!

Trazos ocultos llegará muy pronto a atresplayer, es la nueva serie de Atresmedia, una nueva apuesta por el thriller que promete dejar al espectador enganchado desde el primer capítulo

La serie está protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho y completan en el reparto Lucía Martín Abello, Pablo Álvarez, Mara Reina, Pepe Lorente, Lluís Homar, Yaiza Guimaré, Vicente Ayala, Julia Möller, Mari Carmen Sánchez, Simon Kirschner y Mariam Hernández.

El Festival de Cine Internacional de San Sebastián fue el marco perfecto para presentar, Trazos Ocultos que tuvo muy buena acogida por parte de los asistentes. Pudimos hablar con cuatro de sus protagonistas Toni Acosta, Rodolfo Sancho, Lucía Martín Abello y Pablo Álvarez que se prestaron a realizar un divertido juego con nosotros y también les preguntamos a cada uno como definirían la serie. Sin embargo, para hacerlo más ameno debían hacerlo con un color, una palabra, un emoji o un lugar. Descubre las divertidas respuestas dándole al play al vídeo que encabeza esta noticia.

De qué va Trazos Ocultos

Trazos Ocultos aborda el mundo de las apariencias y la imagen que proyectamos en redes sociales. La ficción pone el foco en esa necesidad cada vez más presente de mostrar una vida aparentemente perfecta, aunque detrás de esa imagen pueda esconderse una realidad muy diferente.

La serie gira en torno a un hombre que parece tenerlo todo: es carismático, atractivo y seductor, pero también es capaz de recurrir al engaño y la manipulación para alcanzar sus objetivos.

Toni Acosta interpreta a Inés, una mujer que cree llevar una vida ideal junto a su marido Miguel, interpretado por Rodolfo Sancho, después de 15 años de matrimonio. Sin embargo, un descubrimiento inesperado hace que empiece a cuestionarse todo lo que creía saber sobre su pareja.

Lo que inicialmente parece ser una única mentira pronto se convierte en el principio de una cadena de revelaciones que llevará a Inés a preguntarse quién es realmente el hombre con el que ha compartido su vida.