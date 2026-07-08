Descubre el reparto completo de El precio de la fama. Conoce a los personajes de la serie original de ViX disponible ya en atresplayer.

El precio de la fama ya está disponible en atresplayer, ya puedes ver el primer capítulo en abierto y de forma gratuita. La ficción promete convertirse en uno de los thrillers más adictivos del momento. La serie original de ViX mezcla misterio, ambición, traiciones y secretos para mostrar el lado más oscuro del mundo del espectáculo.

La historia sigue a Mía Moreno (Eréndira Ibarra), una de las grandes estrellas de las telenovelas, cuya vida cambia para siempre cuando pierde el papel protagonista de su nueva producción en favor de una joven influencer. Lo que parecía un duro revés profesional se convierte en una auténtica pesadilla tras la misteriosa muerte de su sustituta.

A partir de ese momento, Mía queda atrapada en una peligrosa red de chantajes, manipulaciones y crímenes dirigida por "El Ángel", una figura enigmática que mueve los hilos desde las sombras en MX Studios. Mientras intenta demostrar su inocencia, descubrirá que todo lo que creía controlar era, en realidad, una ilusión.

Estos son los personajes principales de El precio de la fama y los actores que les dan vida.

Eréndira Ibarra es Mía Moreno

Mía Moreno es una reconocida actriz de telenovelas acostumbrada al éxito y a vivir bajo los focos. Ambiciosa, perfeccionista y con un fuerte carácter, no está dispuesta a permitir que nadie arruine su carrera.

Pareja de Santiago Urrutia, heredero de MX Studios, verá cómo su vida personal y profesional se desmorona cuando una joven influencer le arrebata el papel protagonista que esperaba interpretar. Además, mantiene una complicada relación con su madre, que ejerce una constante presión sobre ella.

Eréndira Ibarra es Mía Moreno, en El precio de la fama | Atresmedia

Andrés Palacios es Germán Vela

Germán Vela es un periodista de investigación dispuesto a llegar hasta el final para hacer justicia. Convencido de que existe una conspiración detrás de la muerte de Renata, acabará uniéndose a Mía Moreno para descubrir la verdad.

Andrés Palacios es Germán Vela en El precio de la fama | Atresmedia

Livia Brito es Amanda Escalante

Amanda Escalante es una popular actriz de telenovelas cuya fama tiene un alto coste. La presión mediática y el éxito afectan profundamente a su salud mental, mostrando el lado más vulnerable de la industria del entretenimiento y dejando realmente una gran incógnita del porqué de su muerte.

Livia Brito es Amanda Escalante en El precio de la fama | Atresmedia

Mane de la Parra es Santiago Urrutia

Santiago es el heredero del poderoso imperio MX Studios y pareja de Mía Moreno. Su relación con la actriz atraviesa una profunda crisis marcada por las sus inseguridades, los excesos y los secretos que esconde la familia Urrutia.

Mane de la Parra es Santiago Urrutia en El precio de la fama | Atresmedia

Chantal Andere es Sandra Urrutia

Sandra Urrutia es una mujer inteligente, manipuladora y extremadamente ambiciosa. Aunque ha sido clave en el crecimiento de MX Studios, nunca ha recibido el reconocimiento que considera merecer. Desde las sombras mueve buena parte de los acontecimientos que sacuden a la familia.

Chantal Andere es Sandra Urrutia en El precio de la fama | Atresmedia

Xabiani Ponce de León es Pablo Urrutia

Pablo Urrutia vive a la sombra del resto de la familia. Impulsivo y decidido a demostrar su valía, hará todo lo posible por encontrar el lugar que cree que le corresponde dentro del imperio familiar, no soporta a Santiago.

Xabiani Ponce de León es Pablo Urrutia en El precio de la fama | Atresmedia

Otto Sirgo es Eugenio Urrutia

Eugenio es el patriarca de la familia y propietario de MX Studios. Acostumbrado a controlar cada movimiento de quienes le rodean, no permitirá que ningún escándalo amenace el legado que ha construido durante décadas. Su desconfianza hacia Santiago marcará buena parte de la trama.

Otto Sirgo es Eugenio Urrutia en El precio de la fama | Atresmedia

Gaby Espino es Renata Lezama

Renata es una influencer que consigue el papel protagonista que esperaba Mía Moreno. Su relación con Santiago Urrutia y su ambición por triunfar la sitúan en el centro al principio de la historia. Su misteriosa muerte desencadena una cadena de acontecimientos que cambiará la vida de todos los personajes.

Gaby Espino es Renata Lezama en El precio de la fama | Atresmedia

Ya puedes ver El precio de la fama en atresplayer

Si te gustan los thrillers cargados de misterio, conspiraciones y giros inesperados, El precio de la fama es una de las apuestas más destacadas del catálogo de atresplayer.

El primer episodio está disponible gratis y en abierto. Para disfrutar del resto de capítulos solo necesitas acceder con tu PLAN ViX.