Revive las mejores actuaciones de la Semifinal y la Gran Final de La Voz Kids con Pablo López, Manuel Turizo, Belén Aguilera, Rosario, Abraham Mateo y David Bustamante en atresplayer.

La Gran Final de La Voz Kids dejó una noche inolvidable llena de emoción, talento y actuaciones para el recuerdo. Además de la victoria de Eduardo El Campanero y de las interpretaciones de los finalistas junto a sus coaches, el programa reunió sobre el escenario a grandes artistas invitados como Pablo López, Manuel Turizo y Belén Aguilera. La Semifinal también estuvo marcada por actuaciones muy especiales de Rosario Flores, Abraham Mateo y David Bustamante, que hicieron vibrar al público.

Pablo López emociona con un homenaje a la historia de La Voz Kids

La Gran final arrancó con una actuación de lo más especial y es que Pablo López se subía al escenario junto a los anteriores ganadores de La Voz Kids para cantar Como Soy, María Parrado, Melani, Rubén Franco o Lucas, entre otros vencedores del programa, fueron apareciendo en el escenario rindiendo así un bonito tributo al formato y los pequeños talentos que se han descubierto en él.

Manuel Turizo vuelve a cantar con Lucas e interpretan Mírame ahora

Otro de los grandes momentos de la noche lo protagonizaron Manuel Turizo y Lucas, ganador de la pasada edición de La Voz Kids. Ambos interpretaron Mírame Ahora.

Belén Aguilera canta Ahora que estoy bien junto a Marco y Erik

La música continuó con una actuación cargada de sensibilidad protagonizada por Belén Aguilera, que compartió escenario con Marco y Erik.

La artista interpretó Ahora que estoy bien, sustituyendo a Becky G, asesora de Ana Mena, que finalmente no pudo asistir a la Gran Final. El resultado fue uno de los momentos más íntimos y emocionantes de la noche, que conquistó tanto al público como a los coaches.

Rosario, Abraham Mateo y David Bustamante también brillaron en la Semifinal

La emoción no fue exclusiva de la Gran Final. La Semifinal de La Voz Kids también dejó actuaciones que el público recordará gracias a la presencia de tres invitados muy especiales.

Rosario Flores vuelve a La Voz Kids con Sabor, sabor

Rosario regresó al escenario de La Voz Kids durante la Semifinal del programa para interpretar Sabor, sabor, junto a los talents de Edurne y Antonio Orozco demostrando una vez más la energía y el carisma que la han convertido en una de las artistas más queridas del programa.

Abraham Mateo pone ritmo con A Media Luz

Abraham Mateo llenó el escenario de fuerza con una espectacular interpretación de A Media Luz, junto a los talents de Ana Mena y Luis Fonsi regalando un momento de lo más especial.

David Bustamante rinde homenaje a los cuatro coaches de La Voz Kids

David Bustamante protagonizó otro de los momentos más destacados de la Semifinal con una actuación muy especial dedicada a los cuatro coaches de esta edición de La Voz Kids junto los doce semifinalistas.

Esta edición de La Voz Kids ha estado plagada de momentos de lo más emocionantes, únicos y memorables. Recuerda que tienes todos los programas disponibles en atresplayer.