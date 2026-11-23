Te contamos cuándo y dónde ver los episodios de estreno de la ficción turca tanto en televisión como a la carta en atresplayer.

Güzide Yenersoy es una de las protagonistas de esta historia. Parece tenerlo todo: una familia unida, un matrimonio estable y una brillante carrera profesional. Es una jueza respetada, honesta y acostumbrada a defender la justicia, que lleva décadas casada con Tarik, un exitoso abogado con el que tiene dos hijos, Ozan y Oylum.

Sin embargo, su mundo se viene abajo cuando descubre que su marido lleva años engañándola. Tarik mantiene una relación paralela con Yeşim, una mujer con la que incluso tiene una hija. Una traición que destroza la imagen de familia perfecta que Güzide había construido durante toda su vida.

Pero la infidelidad de su marido es solo el principio. A medida que comienza a descubrir nuevas verdades, la jueza se da cuenta de que su familia esconde muchos más secretos de los que imaginaba.

Güzide y Tarik: un matrimonio marcado por la mentira

Güzide es una mujer fuerte, con unos principios muy claros y acostumbrada a tomar decisiones difíciles en su profesión. Sin embargo, cuando las mentiras afectan a su propia familia, descubre que no resulta tan sencillo distinguir entre lo correcto y lo que le dicta el corazón.

Por su parte, Tarik es un prestigioso abogado que ha conseguido mantener una doble vida durante años, ocultando a su esposa una relación que cambiará para siempre el destino de todos.

Ozan y Oylum: dos hijos con sus propios secretos

Los hijos del matrimonio también tienen un papel fundamental en esta historia.

Mientras Güzide intenta protegerlos y guiarlos de acuerdo con sus valores, Ozan y Oylum buscan tomar sus propias decisiones y construir su futuro.

Las diferencias entre generaciones, los secretos y las verdades ocultas provocarán numerosos enfrentamientos familiares.

¿Hasta qué punto conocemos realmente a las personas que más queremos? Esa es una de las grandes preguntas que plantea El Engaño, una historia de traiciones, conflictos familiares y segundas oportunidades en la que nada es lo que parece.

Dónde y cuándo ver Engaño

Engaño llega a Nova este miércoles a partir de las 21:30 horas. El canal TDT emitirá los primeros capítulos de esta nueva telenovela y continuará formando parte de su programación durante los sábados y domingos siguientes.

Además de seguir la ficción en televisión, los espectadores tienen también la opción de poder ver la telenovela a través de atresplayer tras su emisión o adelantarse a esta viendo los capítulos ya disponibles en preestreno.

Engaño ya disponible en atresplayer

No esperes más, adelántate a la emisión, ya tienes disponible los primeros capítulos de Engaño en preestreno atresplayer. ¡Dale al play!