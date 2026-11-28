Güzide descubre por casualidad que su marido lleva años engañándola con otra mujer. Por si fuera poco, recibe una llamada que pone al descubierto la mentira de su hija Oylum.

La vida aparentemente perfecta de Güzide comienza a desmoronarse. Mientras lleva el caso de la custodia de un menor, la jueza acude al domicilio de su clienta, que resulta ser vecina de Yeşim, la otra mujer de Tarik.

Al llegar, Güzide cree escuchar la voz de su marido y, movida por la curiosidad, decide llamar al timbre de Yeşim. La joven la invita a pasar y le cuenta que se han mudado recientemente a Estambul por motivos laborales de su esposo, al que presenta como empresario del sector de la construcción.

Durante la conversación, Güzide le habla de su marido y de sus dos hijos, Ozan y Oylum. Yeşim se queda fascinada con la vida de la jueza, sin imaginar lo que está a punto de suceder.

Cuando está a punto de marcharse, Güzide se fija en una fotografía en la que aparecen Tarik y Yeşim el día de su boda. La jueza se queda sin palabras e intenta mantener la compostura hasta salir de la vivienda. Sin embargo, una vez en la calle, se derrumba y rompe a llorar. Acaba de descubrir que su marido lleva años siéndole infiel.

Las malas noticias no terminan ahí. Güzide descubre que su hija ha sido detenida en Ankara, acusada de haber atropellado a un hombre con una motocicleta. La jueza no entiende nada, pues creía que Oylum estaba estudiando medicina en Ámsterdam.

La joven se encuentra en una situación muy delicada. El verdadero responsable del atropello es el hijo de un embajador, pero los miembros de seguridad de su familia lo alejaron del lugar de los hechos y ahora todas las sospechas recaen sobre ella.

Güzide y Tarik viajan hasta Ankara para ayudar a su hija. Aunque el juez dicta prisión preventiva para Oylum, su padre consigue que permanezca en libertad a la espera del juicio. No obstante, le retiran el pasaporte y no podrá salir del país.

En medio de esta complicada situación familiar, Güzide no puede seguir ocultando el dolor que siente tras descubrir la infidelidad de su marido. "Yo creía que me querías. He desperdiciado 30 años de mi vida a tu lado", le reprocha profundamente decepcionada.

¿Podrá Güzide afrontar las mentiras de las dos personas en las que más confiaba? No te pierdas Engaño, en Nova y atresplayer.