Güzide cree haber construido una familia perfecta, pero desconoce que su marido y sus hijos le ocultan importantes secretos. Descubre su historia en Engaño, la nueva serie turca de Nova cuyos cuatro primeros capítulos ya están disponibles en preestreno en atresplayer.

Engaño, la nueva serie turca de Nova, llega cargada de secretos, mentiras y traiciones familiares. Si quieres adelantarte a su emisión en televisión, ya puedes disfrutar de los cuatro primeros capítulos en preestreno en atresplayer.

Así arranca la historia de Engaño

Güzide tiene una familia ejemplar, o al menos eso es lo que ella cree. Sus hijos son su debilidad y está profundamente entregada a ellos. Tarik parece el marido perfecto, pero nada más lejos de la realidad.

La jueza de familia desconoce que su esposo lleva una doble vida. Tarik mantiene una relación sentimental con Yeşim, con quien tiene una hija pequeña. El patriarca de los Yenersoy es un hombre ambicioso y hábil, acostumbrado a ocultar secretos y a mantener el control de cada situación.

Ajena a la realidad, Güzide sigue profundamente enamorada de su marido y le escribe una nota en la que le confiesa que es el único amor de su vida. "Gracias por los treinta años de felicidad que me has dado", le escribe.

Sin embargo, Tarik no es el único que le oculta la verdad. Güzide cree que su hija, Oylum, se marcha de Erasmus a Ámsterdam para continuar sus estudios de Medicina, pero, en realidad, viaja a Ankara y se instala temporalmente en casa de una amiga. Desde allí, tendrá que hacer creer a su madre que vive en una residencia de estudiantes.

Oylum estudia Medicina porque es la carrera que su madre quiere para ella, pero su verdadera vocación es la danza y sueña con formarse como bailarina de danza moderna en Nueva York.

¿Cuánto tiempo podrán mantener sus secretos a salvo? ¿Qué ocurrirá cuando Güzide descubra la verdad sobre su familia?

No te pierdas Engaño, la nueva serie turca de Nova que ya puedes empezar a disfrutar en atresplayer, donde están disponibles los cuatro primeros capítulos en preestreno.