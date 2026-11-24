Secretos, traiciones, conflictos familiares y giros inesperados son algunos de los ingredientes de El engaño. Te contamos cinco razones por las que esta ficción turca promete engancharte desde el primer capítulo.

¿Qué sucede cuando descubres que tu vida no es como siempre habías imaginado? Eso es lo que le ocurre a Güzide, la protagonista de El engaño, la nueva apuesta de ficción turca de Nova, cuyos primeros capítulos ya puedes ver en atresplayer.

Una historia cargada de emociones, secretos y mentiras que pondrán a prueba los lazos familiares de sus protagonistas. Te contamos cinco razones por las que no te puedes perder esta serie.

1. Una vida aparentemente perfecta que se derrumba

Güzide es una prestigiosa jueza que cree tener una familia ejemplar. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando descubre que su marido, Tarik, lleva una doble vida y ha formado otra familia a sus espaldas.

Tarik y Yeşim junto a la hija que tienen en común | Atresmedia

2. Una protagonista fuerte y luchadora

Acostumbrada a impartir justicia en los tribunales, Güzide tendrá que enfrentarse a una de las situaciones más complicadas de su vida personal. Su fortaleza y su determinación para salir adelante son dos de los grandes atractivos de esta historia.

3. Secretos y mentiras que van más allá de una infidelidad

La traición de Tarik es solo el principio. Poco a poco, saldrán a la luz nuevos secretos que harán tambalear los cimientos de toda la familia.

4. Conflictos familiares que te mantendrán en vilo

Los problemas de Güzide no se limitan a su matrimonio. Sus hijos también esconden secretos y toman decisiones que tendrán importantes consecuencias en sus vidas.

La familia Yenersoy, al completo | Atresmedia

5. Una trama llena de emociones y giros inesperados

El amor, la confianza, la lealtad y la traición se entrelazan en una historia en la que nada es lo que parece y que promete sorprender al espectador con cada capítulo.

¿Preparados para descubrir todos los secretos que esconde esta familia? ¡No te pierdas El engaño y empieza a disfrutar de esta historia en atresplayer!