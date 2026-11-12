La trilogía al completo de 'El Hobbit' y el estreno en abierto de la serie 'El señor de los anillos: Los Anillos de Poder' conquistan la televisión. Consulta la programación en directo y cómo seguirlo en atresplayer.

Los seguidores de J. R. R. Tolkien tienen una cita ineludible este fin de semana con Neox y atresplayer. Desde este viernes y hasta el domingo, la televisión se adentra en la Tierra Media con la emisión de la trilogía completa de 'El Hobbit' y el estreno en abierto de la primera temporada de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'.

Tres películas y ocho episodios para disfrutar de las historias, los personajes y las aventuras que han convertido el universo de Tolkien en un fenómeno mundial. Consulta toda la programación, los horarios y cómo ver los contenidos en directo o a la carta en atresplayer.

Cómo ver la trilogía completa de El Hobbit en Neox y atresplayer: horarios y películas

El viernes a partir de las 22:00 horas prepara las palomitas ya que llega la primera película de la saga de El Hobbit con El hobbit: un viaje inesperado. Dirigida por Peter Jackson y protagonizada por Ian McKellen, Martin Freeman y Richard Armitage.

El hobbit: un viaje inesperado, narra la vida de Bilbo Bolsón, un hobbit que vive una vida tranquila hasta que Gandalf el mago le encomienda una misión: unirse a un grupo de enanos para recuperar un tesoro.

El sábado 14 de noviembre en Prime Time podrás disfrutar de la segunda película de la trilogía: El hobbit: La desolación de Smaug nuevamente dirigida por Peter Jackson, repiten en su papel Ian McKellen, Martin Freeman y Richard Armitage, junto a actores como Benedict Cumberbatch, Evangeline Lilly, Orlando Bloom o Luke Evans.

La película es la continuación de la primera parte donde Bilbo y sus compañeros continúan con su aventura enfrentando diversos peligros en el camino a la Montaña Solitaria hasta llegar al encuentro del temible dragón Smaug.

Finalmente el domingo 15 de noviembre tras la emisión de la serie El Señor de los anillos: Los anillos de poder, podremos ver el final de esta saga con la película El hobbit: La batalla de los cinco ejércitos.

En esta ocasión el grupo compuesto entre enanos, hobbits y elfos deben enfrentarse a las consecuencias de haber liberado al dragón Smaug.

Además de poder verlo a través del canal TDT en Neox, también podrás disfrutarlo en directo a través de atresplayer o verlo después a la carta en la plataforma.

El señor de los anillos: los anillos de poder | Atresmedia

Cómo ver la primera temporada de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' en Neox y atresplayer

Llega por primera vez en abierto en televisión la serie 'El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder', inspirada en el universo del escritor J. R. R. Tolkien.

Ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los acontecimientos narrados de la novela y las películas de la trilogía de El Señor de los Anillos.

Con 8 episodios que podrás seguir durante el sábado 14 de noviembre y el domingo 15 a partir de las 15:30 en Neox o en la emisión en directo desde atresplayer.

Tras la emisión también podrás acceder a los capítulos a través de la plataforma.

Recuerda, Neox y atresplayer ofrecen distintas formas de disfrutar de este especial dedicado al universo de Tolkien.

En televisión: a través de Neox en la TDT, siguiendo los horarios de emisión.

a través de Neox en la TDT, siguiendo los horarios de emisión. En directo desde atresplayer: mediante la señal en directo de Neox disponible en la plataforma

mediante la señal en directo de Neox disponible en la plataforma A la carta: recuperando las películas y los episodios después de su emisión en atresplayer

¡Imposible perdérselo!