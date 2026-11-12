El universo de Tolkien llega a Neox y atresplayer: cómo ver El Hobbit y Los Anillos de Poder
La trilogía al completo de 'El Hobbit' y el estreno en abierto de la serie 'El señor de los anillos: Los Anillos de Poder' conquistan la televisión. Consulta la programación en directo y cómo seguirlo en atresplayer.
El señor de los anillos: Los anillos de poder / Atresmedia
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Los seguidores de J. R. R. Tolkien tienen una cita ineludible este fin de semana con Neox y atresplayer. Desde este viernes y hasta el domingo, la televisión se adentra en la Tierra Media con la emisión de la trilogía completa de 'El Hobbit' y el estreno en abierto de la primera temporada de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'.
Tres películas y ocho episodios para disfrutar de las historias, los personajes y las aventuras que han convertido el universo de Tolkien en un fenómeno mundial. Consulta toda la programación, los horarios y cómo ver los contenidos en directo o a la carta en atresplayer.
Cómo ver la trilogía completa de El Hobbit en Neox y atresplayer: horarios y películas
El viernes a partir de las 22:00 horas prepara las palomitas ya que llega la primera película de la saga de El Hobbit con El hobbit: un viaje inesperado. Dirigida por Peter Jackson y protagonizada por Ian McKellen, Martin Freeman y Richard Armitage.
El hobbit: un viaje inesperado, narra la vida de Bilbo Bolsón, un hobbit que vive una vida tranquila hasta que Gandalf el mago le encomienda una misión: unirse a un grupo de enanos para recuperar un tesoro.
El sábado 14 de noviembre en Prime Time podrás disfrutar de la segunda película de la trilogía: El hobbit: La desolación de Smaug nuevamente dirigida por Peter Jackson, repiten en su papel Ian McKellen, Martin Freeman y Richard Armitage, junto a actores como Benedict Cumberbatch, Evangeline Lilly, Orlando Bloom o Luke Evans.
La película es la continuación de la primera parte donde Bilbo y sus compañeros continúan con su aventura enfrentando diversos peligros en el camino a la Montaña Solitaria hasta llegar al encuentro del temible dragón Smaug.
Finalmente el domingo 15 de noviembre tras la emisión de la serie El Señor de los anillos: Los anillos de poder, podremos ver el final de esta saga con la película El hobbit: La batalla de los cinco ejércitos.
En esta ocasión el grupo compuesto entre enanos, hobbits y elfos deben enfrentarse a las consecuencias de haber liberado al dragón Smaug.