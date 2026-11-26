Este sábado revive la historia de Katniss Everdeen con un maratón de las cuatro películas de la saga original de Los Juegos del hambre. Consulta la programación en directo y cómo seguirlo en atresplayer.

Los seguidores de Los juegos del hambre están de enhorabuena. Este sábado 28 de noviembre, Neox se adentra en el universo de Panem con la emisión de las cuatro películas de la saga original protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth.

Basada en las novelas de Suzanne Collins, la saga combina acción, aventura, romance y supervivencia a través de la historia de Katniss Everdeen, una joven que acaba convirtiéndose en el símbolo de una revolución contra el Capitolio.

Cuatro películas para revivir las historias, los personajes y los momentos más emblemáticos de una saga cinematográfica que se ha convertido en todo un fenómeno mundial.

Cómo ver la saga original de Los juegos del hambre en Neox y atresplayer: horario y películas

Este sábado, a partir de las 15:30 horas, prepara las palomitas porque Neox te invita a disfrutar de un maratón cinematográfico con las cuatro películas de la saga original.

Los juegos del hambre (2012)

Dirigida por Gary Ross, la primera película nos traslada a Panem, una nación en la que el Capitolio obliga cada año a los doce distritos a enviar a dos jóvenes para participar en una competición televisada de supervivencia.

Cuando su hermana pequeña es seleccionada, Katniss Everdeen se presenta voluntaria para ocupar su lugar. Junto a Peeta Mellark, deberá enfrentarse a los peligros de la arena e intentar sobrevivir.

Los juegos del hambre: En llamas (2013)

Dirigida por Francis Lawrence, la segunda entrega continúa la historia de Katniss y Peeta tras convertirse en los vencedores de los Juegos del Hambre.

Su desafío al Capitolio ha despertado la esperanza de los distritos y el presidente Snow teme que se produzca una rebelión. Para intentar recuperar el control, organiza una edición especial de los juegos que obligará a ambos protagonistas a regresar a la arena.

Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 1 (2014)

En esta tercera entrega, también dirigida por Francis Lawrence, Katniss descubre que el Distrito 13 sigue existiendo y se convierte en el símbolo de la rebelión contra el Capitolio.

Con la ayuda de sus aliados, la joven deberá unir a los distritos en su lucha por la libertad mientras intenta rescatar a Peeta, que se encuentra en manos del presidente Snow.

Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 2 (2015)

La última película de la saga original, dirigida nuevamente por Francis Lawrence, lleva la rebelión a su momento decisivo.

Katniss, acompañada por Gale, Finnick y otros aliados, emprende una peligrosa misión para acabar con el régimen del presidente Snow. El destino de Panem está en juego y la protagonista deberá afrontar algunos de los desafíos más difíciles de su vida.

Además de poder verlo a través del canal TDT en Neox, también podrás disfrutarlo en directo a través de atresplayer o verlo después a la carta en la plataforma.

En televisión: a través de Neox en la TDT, siguiendo los horarios de emisión.

a través de Neox en la TDT, siguiendo los horarios de emisión. En directo desde atresplayer: mediante la señal en directo de Neox disponible en la plataforma

mediante la señal en directo de Neox disponible en la plataforma A la carta: recuperando las películas y los episodios después de su emisión en atresplayer

¡Imposible perdérselo!