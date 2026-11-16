Gonzo conversa en Salvados con tres corresponsales de Francia, EE. UU. y Argentina sobre la vivienda, los derechos sociales y la imagen de España antes del 29N. Ya disponible en atresplayer.

¿Cómo se ve España desde el extranjero? Gonzo reúne en Salvados a tres corresponsales internacionales de Francia, Estados Unidos y Argentina para analizar la situación política y social de nuestro país. La crisis de la vivienda, la polarización mediática, los derechos sociales y la imagen de España en el exterior centran una conversación que ofrece una mirada diferente sobre la realidad española. El programa ya está disponible en atresplayer.

España afronta una nueva campaña electoral y, con ella, llegan los argumentarios, las consignas y las distintas interpretaciones políticas de la actualidad. Ante este escenario, Salvados propone tomar distancia y escuchar a tres periodistas extranjeras que llevan años viviendo en nuestro país y explicando a sus compatriotas qué sucede en España.

Gonzo conversa con corresponsales de Francia, Estados Unidos y Argentina para conocer cómo perciben nuestra sociedad desde fuera, qué cuestiones despiertan mayor interés internacional y qué diferencias encuentran respecto a sus países de origen.

España vista desde fuera: polarización política y medios de comunicación

Élise Gazengel, corresponsal de France TV, RFI y Le Soir, Suman Naishadham, de la agencia Associated Press (AP) y Cecilia Guardati, corresponsal de la agencia argentina Télam y de la cadena Todo Noticias, protagonizan este encuentro con Gonzo.

Las tres periodistas dibujan una radiografía de la España actual a través de sus principales debates sociales y políticos. Uno de los aspectos que más les llama la atención es la omnipresencia de la política en los medios de comunicación españoles y cómo la confrontación se ha convertido casi en una forma de entretenimiento.

También destacan la tendencia a etiquetar ideológicamente a medios y periodistas, una dinámica que, según explican, tiene menos presencia en sus países de origen.

Pedro Sánchez, Donald Trump y la imagen internacional de España

La conversación aborda también el papel de España en el escenario internacional y la proyección exterior del país. Las corresponsales analizan cómo Pedro Sánchez ha ganado visibilidad internacional a través de sus discrepancias con figuras como Donald Trump y de su posicionamiento sobre asuntos internacionales como Gaza.

Otro de los temas del debate es la influencia que pueden tener acontecimientos políticos de otros países, como Estados Unidos o Argentina, en el voto de los españoles. Las periodistas reflexionan sobre el uso electoral del miedo a la extrema derecha internacional y sobre hasta qué punto los ciudadanos tienen en cuenta lo que sucede fuera de nuestras fronteras.

La crisis de la vivienda y los derechos sociales, en el foco internacional

La vivienda ocupa un lugar destacado en el análisis. Las corresponsales examinan la gravedad de la crisis habitacional en España y el eco internacional de las recientes protestas ciudadanas por el acceso a una vivienda.

El debate también se detiene en la percepción exterior de España en cuestiones como el machismo y el racismo, así como en los avances en derechos sociales y la influencia del movimiento feminista español.

Las tres periodistas reconocen el papel destacado de España en materia de derechos sociales y la fuerza de su movimiento feminista, cuestiones que también contribuyen a definir la imagen del país fuera de sus fronteras.

El encuentro termina con una reflexión sobre la forma en la que los propios españoles miramos nuestro país. ¿Somos demasiado críticos con España? ¿Existe un complejo de inferioridad que nos impide reconocer algunos de nuestros avances?

Una conversación con perspectiva internacional que invita a observar la realidad española desde otro punto de vista y a cuestionar algunos de los tópicos sobre nuestra sociedad.

El nuevo programa de Salvados 'Así nos ven' ya está disponible al completo en atresplayer