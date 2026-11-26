Repasa el nuevo programa del 25 de noviembre de Cara al Show en atresplayer, donde Marc Giró charla con Amaia, Metrika y Nacho Duato.

Marc Giró ha recibido en el plató de Cara al Show a las cantantes Amaia y Metrika que han acudido al programa para hablar de sus nuevos proyectos. También ha vuelto el colaborador Nacho Duato que además acaba de publicar sus memorias y repasa junto al presentador algunos de sus momentos personales más llamativos. Ya tienes disponible el programa al completo en atresplayer.

Amaia habla de su gira y su experiencia con Almodóvar

La primera invitada de la semana ha sido Amaia, que ha visitado el plató de Cara al Show para presentar el cierre de su gira 'Arenas'.

Durante su conversación con Marc Giró, la cantante ha echado la vista atrás para recordar sus comienzos y su paso por Operación Triunfo, coincidiendo con el 25 aniversario del concurso que la dio a conocer al gran público. La artista ha recordado cómo vivió aquella experiencia y cómo llegó a sentir que iba a triunfar.

Amaia también ha hablado de su faceta como actriz en 'Amarga Navidad', la película de Pedro Almodóvar. Sobre esta experiencia ha compartido algunas anécdotas, entre ellas un divertido episodio vivido en una sala de cine, cuando tuvo que mandar callar a un espectador que estaba haciendo mucho ruido mientras veía la película con unos amigos.

La cantante también se ha enfrentado a un divertido reto musical dónde se atrevido con temas como Superestrella o Mi gran noche.

Metrika confiesa su admiración por Carmen Lomana

Otra de las protagonistas de Cara al Show ha sido Metrika, una de las voces destacadas de la música urbana en España, que ha acudido al programa para presentar su segundo álbum, 'La Orden'.

El disco, que acumula más de 15 millones de reproducciones según los datos aportados, aborda en sus canciones cuestiones como la sexualidad, el empoderamiento femenino, la salud mental y diferentes referencias religiosas y esotéricas.

Durante su entrevista con Marc Giró, la cantante ha participado en un divertido juego la cantante no ha ocultado su admiración por Carmen Lomana, con la que asegura sentirse muy identificada: "Es mi sustancia o yo la suya" haciendo referencia a la conocida película protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley. No ha dudado en mostrar su fascinación por la empresaria y colaboradora televisiva "Yo me veo como ella con su edad", ha confesado.

Además, ha compartido cuáles son algunos de sus imprescindibles en el día a día y ha permitido conocer una faceta más personal de su vida.

Nacho Duato presenta sus memorias y recuerda los episodios más duros de su vida

El último invitado ha sido Nacho Duato, el colaborador ha regresado al programa de Marc Giró para presentar su libro de memorias, 'Habla como un hombre'.

La obra, escrita junto a su amiga de la infancia y poeta Lupe Bohorques, recorre diferentes etapas de su trayectoria personal y profesional: desde una infancia marcada por la incomprensión de su padre ante su orientación sexual hasta su consagración internacional en el mundo de la danza y su etapa en Rusia.

Durante su visita a Cara al Show, el exbailarín ha recordado algunos de los episodios más difíciles de su biografía y ha compartido experiencias personales y sentimentales que han marcado su trayectoria.

Dónde volver a ver Cara al Show

En la plataforma atresplayer ya tienes disponible online todos los programas emitidos de Cara al Show. Si te apetece pasar un buen rato junto a Marc Giró y sus invitados ¡No te lo puedes perder!