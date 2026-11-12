Marc Giro entrevista en una nueva entrega de Cara al Show a Jon Kortajarena, Luis Tosar, Luisa Mayol y el activista Youssef Ouled. Revive sus declaraciones en exclusiva en atresplayer.

Marc Giro recibe en una nueva entrega de Cara al Show al modelo Jon Kortajarena, los actores Luis Tosar y Luisa Mayol y al periodista y activista antirracista Youssef Ouled. Una noche de entrevistas en la que la moda, las relaciones de pareja, la carga mental y el racismo institucional protagonizan las conversaciones. Revive todas sus declaraciones en exclusiva en atresplayer.

Jon Kortajarena reflexiona sobre la industria de la moda y presenta su nueva línea capilar

El primer invitado de Marc Giro ha sido Jon Kortajarena. El modelo y actor visitó Cara al Show para presentar su nueva línea de productos capilares y explicar cómo su infancia, marcada por la peluquería de su madre, influyó en la creación de este proyecto.

Durante la entrevista, Kortajarena también compartió algunos de sus rituales de cuidado personal y las anécdotas más divertidas de su trayectoria internacional. Además, ofrece su particular visión sobre la industria de la moda y su ritmo de consumo.

Luis Tosar y Luisa Mayol hablan de la carga mental en la pareja

La segunda visita de la noche ha sido la de Luis Tosar y Luisa Mayol, que acuden al programa para presentar 'Cara y Cruz', un cortometraje que retrata el día a día de una pareja y pone el foco en las consecuencias de la carga mental y el reparto de las tareas domésticas.

Como pareja tanto dentro como fuera de la pantalla, los dos actores comparten sus propias experiencias y reflexionan sobre una realidad que afecta a la convivencia y a las relaciones personales.

Youssef Ouled denuncia el racismo institucional y analiza el uso de la IA en las fronteras

Por último, Cara al Show recibió a Youssef Ouled, periodista y activista antirracista, que acaba de publicar 'La frontera del azar'.

En su obra, Ouled analiza el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas de control fronterizo y denuncia prácticas como el racismo institucional y la perfilación racial en España. Una conversación que aborda el papel de la tecnología en la vigilancia y sus consecuencias sociales.

Dónde ver Cara al Show en atresplayer

No te pierdas las entrevistas de Jon Kortajarena, Luis Tosar, Luisa Mayol y Youssef Ouled con Marc Giro en Cara al Show. Ya tienes disponible el programa completo en exclusiva en atresplayer.