Revive el último programa de Cara al Show, donde Marc Giró entrevista a varios rostros conocidos como los Camela, el director J.A. Bayona y a Pepe Colubi.

J. A. Bayona, Camela y Pepe Colubi son los protagonistas de la última entrega de Cara al Show. Marc Giró ha recibido en su programa al reconocido director de cine, que ha compartido sus próximos proyectos profesionales, sus pasiones personales y algunas reflexiones sobre la actualidad política.

El programa también ha contado con el regreso de Pepe Colubi y la visita de Camela, que ha presentado su vigésimo álbum de estudio, Titánicos. Una entrega repleta de entrevistas, humor, música y conversaciones que ya puedes ver en atresplayer.

J. A. Bayona y su experiencia visitando la casa de Brad Pitt

El primer invitado de la semana en Cara al Show ha sido J. A. Bayona. El director de cine se ha sentado frente a Marc Giró para presentar Más allá de la sociedad, su esperada serie documental sobre el regreso a casa de los supervivientes de los Andes.

Durante la conversación, el cineasta también ha compartido algunas de sus facetas más personales como cuando tuvo la oportunidad de conocer a Brad Pitt. Ha hablado de su pasión por E.T., de sus obsesiones y de los proyectos que tiene entre manos, adelantado detalles de su próximo trabajo donde confirmó la participación del actor Javier Bardem.

Pero la entrevista también ha dejado espacio para la actualidad política. Al hablar de las elecciones del 29-N, el director ha defendido la importancia de votar sin dejarse llevar por el enfado y ha compartido una reflexión sobre la necesidad de mantener la calma a la hora de tomar decisiones para hacerlo con inteligencia.

Pepe Colubi regresa con sus reflexiones sobre las elecciones del 29-N

Otro de los protagonistas de esta entrega ha sido Pepe Colubi, el colaborador ha regresado a Cara al Show con su habitual sección cargada de humor, reflexiones y respuestas impredecibles.

En esta ocasión, ha puesto el foco en las preocupaciones y expectativas ante las próximas elecciones del 29-N, abordando la actualidad desde su peculiar perspectiva.

Camela presenta su nuevo disco Titánicos en Cara al Show

La música también ha tenido un papel protagonista en el programa con la visita de Camela. El mítico dúo formado por Ángeles Muñoz y Dioni Martín ha acudido al espacio de Marc Giró para presentar Titánicos, su vigésimo álbum de estudio.

Durante la entrevista, los artistas han compartido algunas de sus curiosidades entre bambalinas, así como los rituales y manías que mantienen antes de subirse al escenario.

Pero la visita ha dejado también uno de los momentos más musicales de la noche: Ángeles y Dioni han terminado cantando junto al propio Marc Giró.

Vuelve a ver Cara al Show en atresplayer

Si te has perdido el programa o quieres volver a disfrutar de los programas anteriores de Cara al Show recuerda que ya los tienes disponibles en atresplayer.