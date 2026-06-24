Marina Baeza y Carla Flila protagonizan la segunda temporada de la exitosa serie vertical de Flooxer. La nueva entrega, disponible desde el 25 de junio en atresplayer, retoma la historia de Sofía y Marina.

Ya está disponible el tráiler de Una novia por vacaciones, la segunda temporada de la serie vertical de Flooxer que regresa a atresplayer con nuevas historias de Sofía y Marina. Marina Baeza y Carla Flila vuelven a protagonizar esta ficción pensada para el consumo en móvil, que se estrenará el 25 de junio con sus 55 episodios ya disponibles y promete más romance, humor y conflictos durante unas intensas vacaciones de verano.

Tras conquistar a los espectadores con Una novia por Navidad, la primera serie vertical de Flooxer, la plataforma estrena ahora Una novia por vacaciones, una nueva temporada que promete mantener el éxito de este formato pensado para el consumo en dispositivos móviles. Ambientada durante las vacaciones de verano, la serie combina humor, romance y situaciones inesperadas en una trama que aborda temas como la identidad, la aceptación personal y las relaciones familiares.

Una novia por vacaciones | Atresmedia

De qué trata Una novia por vacaciones

Sofía (Marina Baeza) estaba preparada para disfrutar de las vacaciones junto a Marina (Carla Flila), su novia. Sin embargo, un virus contagioso obliga a la pareja a mantenerse separada. Decidida a no dejar sola a Marina, Sofía viaja hasta su pueblo para cuidarla.

Allí descubre un secreto que cambiará por completo sus planes: Marina todavía no ha contado a su familia que mantiene una relación con ella y, además, finge estar comprometida con Javi, el hermano de Sofía.

Ante esta situación, Sofía hará todo lo posible para que Marina se sincere con sus padres y deje atrás las apariencias. Pero los problemas no terminan ahí.

Marina Baeza es Sofía en Una novia por vacaciones | Atresmedia

Un verano lleno de enredos, celos y decisiones

La llegada de Raquel, la prima de Marina, complicará todavía más la situación. Con la intención de despertar los celos de su pareja, Sofía inicia una divertida competición con Javi para captar la atención de la recién llegada.

Entre malentendidos, secretos y momentos románticos, ambas protagonistas deberán enfrentarse a preguntas que marcarán el futuro de su relación.

Por un lado, Sofía tendrá que decidir si quiere seguir apostando por una relación en la que siente que no ocupa el lugar que merece. Por otro, Marina deberá descubrir qué es lo que realmente le impide vivir su sexualidad con total libertad: el miedo a la reacción de sus padres o sus propios conflictos internos.

Una novia por vacaciones | Atresmedia

Por qué ver la nueva temporada de Una novia por vacaciones

La segunda temporada de la serie mantiene su esencia fresca, ágil y adictiva que conquistó al público en su primera entrega, pero amplía sus temas con una mirada más profunda sobre el autodescubrimiento, la aceptación y las relaciones afectivas.

Con episodios breves, ritmo ágil y una historia cargada de humor romántico, Una novia por vacaciones se perfila como una de las apuestas más destacadas de atresplayer para este verano.