La serie original de Flooxer Terror.app vuelve ahora en formato vertical. Descubre su trama, reparto y sus 62 capítulos disponibles al completo en atresplayer.

Con Halloween a la vuelta de la esquina Flooxer te trae una nueva forma de disfrutar del miedo a través de tu teléfono móvil. Ya tienes disponible a través de atresplayer la serie de terror juvenil Terror.app en formato vertical. Si todavía no habías descubierto esta ficción ¡No te la puedes perder!

Terror.app: la serie de terror juvenil de Flooxer regresa en formato vertical

La ficción original de Flooxer se adapta a las nuevas formas de consumir contenidos audiovisuales con una propuesta diseñada para las pantallas de los móviles. Terror.app regresa con 62 capítulos de corta duración, de entre uno y tres minutos, para disfrutar de sus historias de miedo durante una pausa, en el transporte público o en cualquier rato libre.

Terror.app retrata los miedos que cualquier chica adolescente actual puede tener. La serie sigue a cinco chicas, y a través de historias autoconclusivas que convergen al final.

Así es Terror.app

Todo comienza con una misteriosa aplicación móvil llamada Terror.app, que cita a varias chicas en un lugar abandonado, un lugar que perfectamente podría ser el escenario de una película de horror o de un crimen. Una vez allí, las chicas guiadas por la aplicación deberán compartir historias de terror que han vivido o experimentado.

Clara y Alicia, una pareja de novias, acuden al lugar indicado por la aplicación. A pesar de las señales que prohíben el paso, ambas se adentran en una vieja fábrica donde se encuentran con Paula, Elena y Blanca.

Las cinco están a punto de participar en una experiencia de terror retransmitida en streaming. Lo que comienza como un encuentro organizado por una aplicación desconocida se convierte en el punto de partida de una serie de relatos en los que los miedos cotidianos se mezclan con situaciones inquietantes. ¿Cómo terminará esta historia de miedo? Descúbrelo en atresplayer.

El reparto de Terror.app: quién protagoniza la serie

La serie está protagonizada por Carmen Climent, Mireia Oriol, Carla Campra, Guiomar Puerta y María de Nati. El reparto cuenta también con Nerea Camacho, Sara Jiménez, Ángela Chica, Guillermo Campra, Iñaki Mur y Ana Jara.

Rubén Pérez Barrena dirige esta ficción, escrita por Oier Barasoain, que combina el terror juvenil con relatos breves y una narrativa adaptada al consumo desde dispositivos móviles.

Todos los capítulos de Terror.app están disponibles en atresplayer. Una oportunidad para descubrir o volver a disfrutar de la serie original de Flooxer y sumergirse en sus historias de miedo desde el móvil.