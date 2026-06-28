Descubre todos los contenidos en formato vertical disponibles en atresplayer y Flooxer: desde Una novia por vacaciones hasta ¡Martita!, los análisis de Vicente Vallés y mucho más.

El consumo audiovisual ha cambiado y cada vez son más los espectadores que disfrutan de sus series y programas favoritos directamente desde el teléfono móvil. En este contexto, el formato vertical se ha convertido en una de las grandes tendencias del entretenimiento digital, con los microdramas como uno de los géneros de mayor crecimiento.

Con esta apuesta, atresplayer y Flooxer continúan ampliando su catálogo con contenidos originales diseñados específicamente para verse en vertical, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo sin renunciar a la calidad de sus producciones.

Microdramas: la gran apuesta de Flooxer

Uno de los grandes referentes de esta nueva línea de contenidos es Una novia por vacaciones, la nueva serie vertical de Flooxer ya disponible en atresplayer.

La ficción toma el relevo de Una novia por Navidad, el primer microdrama vertical estrenado por la plataforma y que se convirtió en una de las producciones más destacadas de Flooxer gracias a su formato de episodios cortos y pensados para consumir desde cualquier lugar.

La oferta de ficción vertical también incluye otros títulos que han sabido adaptarse con éxito a este nuevo lenguaje audiovisual, como:

Rabia: Comando Squad

Rabia: La maldición del Lejano Oeste

¡Martita!, la adaptación en formato vertical de la serie protagonizada por la humorista Martita de Graná.

Estas producciones consolidan la apuesta de Atresplayer por historias ágiles, dinámicas y pensadas para una experiencia completamente móvil.

La actualidad también se consume en vertical

Más allá de la ficción, el contenido informativo también ha encontrado su espacio en este nuevo formato.

Con El apunte de Vicente Vallés, el periodista comparte al término del informativo una reflexión personal sobre algunos de los temas más relevantes de la actualidad.

A este espacio se suma La opinión de Vicente Vallés, donde analiza con su característico estilo directo los principales asuntos políticos, económicos y sociales del momento, ofreciendo una visión más pausada y analítica adaptada al consumo en dispositivos móviles.

Entrevistas y contenidos exclusivos

El catálogo vertical de atresplayer también ofrece propuestas documentales y entrevistas originales.

Entre ellas destaca Vestidas de azul: autorretrato, donde las actrices de la serie muestran su faceta más íntima y personal, acercando al espectador al lado más humano del reparto.

También sobresale Off Screen: Fuera de plano, un espacio que pone el foco en quienes trabajan detrás de las cámaras. A través de las historias de cinco mujeres del sector audiovisual, el formato reivindica el talento de las profesionales que hacen posible cada producción desde áreas como el guion, la iluminación, el diseño o la organización.

La apuesta de atresplayer y Flooxer por el formato vertical no ha hecho más que comenzar. Con nuevas series, microdramas, entrevistas y formatos adaptados al móvil, ambas plataformas continúan explorando nuevas formas de contar historias y conectar con una audiencia que demanda contenidos cada vez más ágiles, cercanos y pensados para consumir en cualquier momento y lugar.