La segunda temporada de Una novia por vacaciones, la serie vertical de Flooxer, ya está disponible en atresplayer con nuevas historias protagonizadas por Sofía y Marina.

¿Por qué no te puedes perder esta serie?

En un vídeo especial, sus actrices, Marina Baeza y Carla Flila, cuentan en primera persona por qué esta nueva entrega es imprescindible para los fans del formato móvil y para quienes buscan una ficción fresca, divertida y emocional.

Las intérpretes destacan que esta temporada es “más intensa, más veraniega y más sorprendente”, y adelantan que los espectadores encontrarán momentos de humor, romance y situaciones inesperadas que llevan a sus personajes a enfrentarse a nuevos retos personales.

Ambas coinciden en que la química entre Sofía y Marina evoluciona de forma natural y que los conflictos de esta etapa son más profundos y emocionantes.

Una novia por vacaciones ya disponible.