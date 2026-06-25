Las actrices explican por qué esta nueva temporada es imprescindible para los fans.

La segunda temporada de Una novia por vacaciones, la serie vertical de Flooxer, ya está disponible en atresplayer con nuevas historias protagonizadas por Sofía y Marina.

¿Por qué no te puedes perder esta serie?

En un vídeo especial, sus actrices, Marina Baeza y Carla Flila, cuentan en primera persona por qué esta nueva entrega es imprescindible para los fans del formato móvil y para quienes buscan una ficción fresca, divertida y emocional.

Las intérpretes destacan que esta temporada es “más intensa, más veraniega y más sorprendente”, y adelantan que los espectadores encontrarán momentos de humor, romance y situaciones inesperadas que llevan a sus personajes a enfrentarse a nuevos retos personales.

Ambas coinciden en que la química entre Sofía y Marina evoluciona de forma natural y que los conflictos de esta etapa son más profundos y emocionantes.

Una novia por vacaciones ya disponible.