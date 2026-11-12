En la segunda temporada de Baddie, la historia retrocede un año para contar qué le ocurrió a Leila antes de que su hermana Nina.

Rita González tiene claro qué buscaba con Leila: “Contamos historias y la gente las ve. Hoy en día hay mucho contenido y creo que es importante aportar algo de valor”, explica la actriz, que defiende la necesidad de construir personajes con los que el público pueda identificarse: “Que se puedan ver en ellos, sentirse menos solos y que se traten temas que están a la orden del día”.

A ella misma le inspiró la energía de su personaje. “Leila está muy conectada a la vida. Dice que sí a todo, quiere descubrir quién es, y eso me inspiró mucho”, reconoce. Pero más allá de su personalidad, destaca el fondo de la historia: “Trata temas muy importantes, como cómo protegerse en las redes sociales, cómo te pones en peligro o cómo puedes evitarlo mostrándote ahí”. Un mensaje que espera que llegue especialmente a los más jóvenes.

El reto del formato vertical

Para Rita, interpretar a Leila ha sido “muy gozoso”, aunque el formato le ha exigido un esfuerzo extra. “Tienes que estar arriba todo el rato, con las emociones a flor de piel, porque son capítulos autoconclusivos y tienes que ir muy al grano. No hay tiempo”, explica. “Ha sido un reto bonito”.

Un equipo remando en la misma dirección

El rodaje fue intenso, con muchas escenas cada día, pero la actriz lo recuerda con cariño gracias al equipo. Destaca la libertad que les dio el director, Marcus, y la ayuda de la coach, Bárbara: “Los compañeros hemos hecho mucha piña. Saber que todo un equipo rema a favor de la historia, en una misma dirección, lo hace todo más fácil”.

En la segunda temporada de Baddie, la historia retrocede un año para contar qué le ocurrió a Leila antes de que su hermana Nina, interpretada por Lucía de la Puerta, empezara a buscarla en redes. Al final, las dos historias se unen.

Las dos temporadas de Baddie están disponibles gratis en atresplayer, en la sección Verticales.