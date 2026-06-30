Muy pronto abren las puertas de Rescue center en Flooxer, un programa documental sobre animales que podremos ver a través de atresplayer.

Muy pronto, Flooxer estrenará Rescue Center, una serie documental que podremos ver a través de atresplayer y que invita a descubrir el trabajo de conservación y rescate de la fauna salvaje en Costa Rica a través de historias reales, divertidas y también conmovedoras.

La producción abre las puertas del Jaguar Rescue Center, un reconocido santuario dedicado al cuidado, rehabilitación y, cuando es posible, la reinserción de animales silvestres en su hábitat natural. El centro brinda atención a especies enfermas, heridas o huérfanas, ofreciéndoles un hogar temporal o permanente mientras reciben los cuidados necesarios.

A lo largo de sus episodios, Rescue Center muestra el esfuerzo diario de veterinarios, biólogos y rescatistas que trabajan para proteger la biodiversidad de Costa Rica y devolver una segunda oportunidad a decenas de animales afectados por accidentes, la pérdida de su hábitat o la acción humana.

Estos animales te robarán el corazón ¡Muy pronto en Flooxer!