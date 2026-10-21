Quedan horas para poder disfrutar de la música original de Rescue Center, compuesta por Joan Vilá, en plataformas digitales. Esta banda sonora acompaña la experiencia del programa con una combinación de temas emotivos, dinámicos y evocadores que refuerzan la narrativa y la personalidad de cada momento.

El lanzamiento permite disfrutar de la música de forma independiente y descubrir la composición que da identidad sonora a uno de los elementos más reconocibles del proyecto. Con esta publicación, los seguidores de Rescue Center y los amantes de las bandas sonoras tienen la oportunidad de llevarse una parte de la experiencia más allá de la pantalla.

La partitura de Joan Vilà destaca por su capacidad para transmitir emoción, tensión y esperanza, convirtiendo cada tema en una pieza con entidad propia. Ya disponible para escuchar, añadir a tus listas favoritas y disfrutar siempre que quieras.

Disponible desde el 22 de octubre.