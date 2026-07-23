El equipo del Jaguar Rescue Center se enfrentará a nuevos casos rescate de animales que te emocionarán.

Tras el estreno del primer episodio, Rescue Center continúa acercando a los espectadores la labor diaria de un equipo dedicado al rescate, cuidado, rehabilitación y posterior reinserción de los animales salvajes de la selva de Costa Rica.

En este segundo capítulo, sigue de cerca la evolución Becca o Mononoke y además llegaran nuevos pacientes con nuevos retos para el equipo médico como la boa y Flow.

Así es el segundo capítulo de Rescue Center

Entre los animales que ya conocíamos está en del Orlando, la ardilla que llegó al centro con un grave problema en sus incisivos. Tras la intervención realizada por Roger, Orlando puede trasladarse a un recinto más amplio donde comenzará a relacionarse con otros ejemplares de su especie.

Por su parte, el caso de Coral, la tortuga que se encontraron flotando debido a la presencia de plásticos en su organismo, debería servir como ejemplo de concienciación sobre las terribles consecuencias de la contaminación del mar con plásticos. Mientras tanto, Becca continúa dando pasos en su rehabilitación y es trasladada junto a otros monos, para favorecer su futura reinserción.

Por otro lado, tras su operación, Mononoke, el perezoso de dos dedos, se enfrenta a sus primeras pruebas físicas tras la amputación de uno de sus brazos, como a volver a agarrase a una cuerda.

Además, el Jaguar Rescue Center recibe nuevos casos, una boa imperator que necesita ser atendida tras una translocación y Flow, un animal que llega al centro con una fractura en el brazo y otra en el cráneo.

Ya disponible el tercer capítulo en atresplayer

Si te quedas con ganas de más, ya tienes el tercer capítulo de Rescue Center en preestreno exclusivo en atresplayer.

Y recuerda, cada jueves se estrena un nuevo episodio en Flooxer para seguir conociendo los avances y nuevas historias de cada animal que pasa por Jaguar Rescue Center. ¡No te lo pierdas!