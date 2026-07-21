La saga de Rabia sigue evolucionando y adaptándose a las nuevas formas de consumo.

Ya puedes disfrutar de Rabia: Sanatorium en formato vertical, una versión pensada para centrarse en la visualización desde el móvil. Se repite la fo´rmula ya usada con las dos ediciones anteriores, con Rabia Comando Squad y con Rabia la maldición del lejano oeste.

En esta ocasión, lo que parecía ser una simple fiesta de máscaras termina convirtiéndose para doce influencers en una de sus peores pesadillas: el comienzo de una nueva partida de Rabia. En esta ocasión, el juego es todavía más siniestro y cuenta con una nueva amenaza: La Peste.

En Rabia: Sanatorium regresan rostros conocidos de temporadas anteriores como Widler Soldier, Ángela Mármol, Sieteex, Álex Segura, Guillem Viladoms, Lidia Rauet, Atack3000, Álex Segura y Salva, que estarán acompañaos de nuevos influencers como Larissa Kimberlly, Artamios, Animalize21, Dani Marrero.

Todos ellos deberán enfrentarse a nuevos misterios, miedos y traiciones que les harán enfrentarse a su desafío más extremo.

¿En qué consiste el formato vertical?

La adaptación de este formato al famoso 9:16 busca poder ser consumido directamente desde el teléfono móvil. Para ello, contará con más capítulos y más cortos. Esta vez el formato contará con 74 capítulos que duran entre el minuto y medio dos minutos cada uno.

De esta forma la serie podrá ser consumida como cuando el resto vídeos de las redes sociales, en pequeños ratos del día a día. Con esto los especatdores podrán disfrutar de la serie de una forma más dinámica y accesible al poder verse desde el móvil.

Si todavía no has entrado en el juego, ahora tienes una nueva forma de hacerlo. Rabia: Sanatorium ya está disponible en formato vertical tanto en Flooxer como en atresplayer.