Una historia en la que los secretos, las redes sociales, el amor y una investigación que puede cambiarlo todo marcarán el camino de sus protagonistas.

Lucía de la Puerta, Rita González, Max Navarro y Ariadna Llobet encabezan Baddie, la nueva ficción original en vertical de Flooxer. Descubre quién es quién y las claves de sus personajes.

Flooxer continúa reforzando su apuesta por las ficciones originales en vertical con Baddie: parte 1 y parte 2, una historia en la que los secretos, las redes sociales, el amor y una investigación que puede cambiarlo todo marcarán el camino de sus protagonistas.

En el centro de la trama se encuentran dos hermanas, Nina y Leila. Después del intento de suicidio de Leila, Nina comienza a investigar qué pudo llevarla hasta ese punto. Una búsqueda en la que aparecerán personas fundamentales de su pasado y que hará que descubra que quizá no conocía a su hermana tanto como pensaba.

Lucía de la Puerta es Nina

Nina no está dispuesta a descansar hasta descubrir la verdad sobre lo ocurrido con su hermana. Interpretada por Lucía de la Puerta, es una joven obstinada que carga además con la culpa de no haber podido estar al lado de Leila cuando más la necesitaba.

Su investigación la llevará a descubrir aspectos desconocidos de la vida de su hermana, pero también provocará importantes cambios en su propia vida.

Nina siempre ha entendido el amor como una auténtica comedia romántica de los años 90 y 2000. Sueña con encontrar a ese príncipe azul capaz de correr detrás de ella por un aeropuerto para declararle su amor incondicional. Hasta ahora siempre había imaginado a un chico protagonizando esa escena, pero la aparición de Marina hará que su corazón dé un vuelco inesperado.

Rita González es Leila

Rita González interpreta a Leila, la hermana de Nina y el personaje alrededor del que gira el gran misterio de Baddie.

Leila llega a la gran ciudad como una joven risueña que parece tenerlo todo por delante. Sin embargo, poco a poco comienza a adentrarse en el mundo de la noche y las redes sociales.

La búsqueda de dinero rápido y fácil la llevará por un camino cada vez más peligroso sin ser plenamente consciente de hasta dónde está descendiendo. Descubrir qué ocurrió durante ese proceso será una de las grandes incógnitas de la historia.

Max Navarro es Tomás

Max Navarro da vida a Tomás, quien fue novio de Leila cuando esta llegó a la gran ciudad.

Su relación con ella hará que rápidamente se coloque en el punto de mira de Nina, convirtiéndose en el principal sospechoso de su investigación.

Pero detrás de su apariencia de niño bueno se esconden numerosos secretos. Y muchos de ellos tienen que ver directamente con Leila.

¿Qué sabe realmente Tomás sobre lo que le ocurrió?

Ariadna Llobet es Carmen

Ariadna Llobet interpreta a Carmen, la compañera de piso de Leila y otra figura fundamental para reconstruir lo sucedido.

Carmen se convertirá en la principal ayuda de Nina durante su investigación y juntas tratarán de descubrir qué ocurrió realmente con Leila.

Lo que inicialmente parece ser simplemente una alianza para encontrar respuestas terminará evolucionando hacia algo mucho más profundo.

Nina, Leila, Tomás y Carmen forman el núcleo protagonista de Baddie, una historia en la que conocer la verdad significará sacar a la luz secretos que algunos quizá preferirían mantener ocultos.