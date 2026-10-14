La mítica saga de supervivencia regresa con un formato rompedor diseñado para tu móvil. Disfruta de todos los episodios en exclusiva en atresplayer.

Rabia: Reino Oscuro, la entrega de la saga de terror y supervivencia de Flooxer, vuelve con un formato novedoso. La serie vertical, diseñada para disfrutar desde el móvil, ya está disponible en exclusiva en atresplayer con todos sus episodios.

En esta ocasión, 14 de los creadores de contenido más conocidos del panorama nacional se adentran en una misteriosa feria medieval en la que cada decisión puede ser decisiva. Atrapados entre murallas, mazmorras, armaduras y escenarios que parecen sacados de otra época, tienen que enfrentarse a pruebas de alto riesgo, descubrir quién se esconde tras la amenaza y luchar por sobrevivir.

Una feria medieval convertida en una pesadilla

Todo comienza cuando Widler, Álex Segura, Atack, Guillem Viladoms y Jordi Rodríguez acuden a la feria medieval de Oropesa para rescatar a Ángela y a sus amigos. Lo que parecía una jornada espectacular entre decorados, disfraces y grandes banquetes pronto se transforma en una nueva partida de Rabia.

Los 14 participantes quedan atrapados en una fortaleza y se ven obligados a jugar de nuevo para salvar sus vidas. Esta entrega de la saga promete misterio, traiciones, estrategias y desafíos en los que nadie puede confiar plenamente en los demás.

Parejas, poderes y pruebas más peligrosas

En Rabia: Reino Oscuro, los influencers compiten por parejas con una regla tan inquietante como contundente: tendrán que enfrentarse juntos a las pruebas y morir juntos si son eliminados. La supervivencia depende tanto de su habilidad para superar los desafíos como de su capacidad para anticiparse a los movimientos de sus rivales.

Como en las anteriores entregas, cada pareja cuenta con una carta que le otorga un poder especial. En esta edición las cartas tienen un papel todavía más importante y pueden resultar decisivas para avanzar en el juego y acercarse al final de la partida.

¿Quiénes participan en Rabia: Reino Oscuro?

El formato reúne a 14 creadores de contenido: Álex Segura, Carla Flila, Ona Gonfaus, Nakar, Guillem Viladoms, Animalize, Exal, Atack 3000, Widler, Ángela Mármol, Andrea Mengual, Arta, Jordi Rodríguez y Paul Ferrer. Además, la partida cuenta con la incorporación de un jugador sorpresa.

Flooxer recupera su saga de terror y supervivencia, ahora en vertical

Producida por Flooxer en colaboración con Youplanet, Rabia: Reino Oscuro mantiene la esencia de misterio, acción y terror que ha caracterizado a las anteriores entregas: Rabia: La maldición del lejano oeste, Rabia: Sanatorium y Rabia: Circo Diabólico.

Con su formato vertical y episodios de corta duración, la ficción apuesta por una experiencia pensada para el consumo desde el móvil, con creadores digitales como protagonistas y una historia en la que la tensión aumenta a cada paso.

Las alianzas y las mentiras convierten esta feria medieval en el escenario de una partida mortal. Todos los episodios de Rabia: Reino Oscuro están disponibles en exclusiva en atresplayer.