En este capítulo, el Jaguar Rescue Center recibe nuevos pacientes mientras continúa la rehabilitación de algunos de sus animales más especiales.

Capítulo a capítulo, los espectadores van conociendo más sobre la historia y el tratamiento de los animales que pasan por el Jaguar Rescue Center, como Becca, Flow y Mononoke. No obstante, al equipo se le presentarán nuevos casos como Connor, una iguana verde atacada por un perro, y Apple, un perezoso de tres dedos que llega con un preocupante cuadro de hipotermia.

Los nuevos casos del tercer capítulo de Rescue Center

Los retos no cesan en el Jaguar Rescue Center. En este caso el equipo médico recibe a Connor, una iguana verde que ha sido atacada por un perro. Connor tienes dificultades para andar tras la mordida del perro, y por ello, y necesita atención veterinaria urgente

También llega Apple, un perezoso de tres dedos encontrado en el suelo, mojado y con signos de hipotermia. Tras una primera exploración para descartar fracturas, el equipo se centra en recuperar su temperatura corporal y estabilizar su estado.

Una de las primeras liberaciones

Sin embargo, en este capítulo también vivimos uno de los momentos más emocionantes de toda la serie. Tras semanas de recuperación, Coral regresa a su hogar. Tras completar con éxito su recuperación en el Jaguar Rescue Center, vuelve por fin al mar. Un desenlace que refleja el objetivo principal del centro: devolver a los animales a su hábitat natural en las mejores condiciones posibles.

Ya disponible el cuarto programa en atresplayer

Recuerda que cada jueves tendrás un nuevo capítulo de Rescue Center en Flooxer. Pero si no aguntas las ganas de ver más, ya tienes disponible el cuarto capítulo de Rescue Center en preestreno exclusivo en atresplayer. ¿A qué estás esperando?