Las protagonistas de la serie vertical de Flooxer se ponen a prueba y cuentan dónde buscarían los secretos de Nina y Leila si pudieran cotillear sus teléfonos.

En Baddie, un mensaje, una conversación o una publicación en redes sociales puede convertirse en una pista clave. Por eso, hemos querido poner a prueba a Lucía de la Puerta y Rita González, las actrices que dan vida a Nina y Leila, con una pregunta muy relacionada con el universo de la serie: si tuvieran acceso al móvil del personaje de la otra, ¿qué sería lo primero que mirarían?

Lucía de la Puerta se mete de lleno en la vida digital de Leila y desvela qué aplicación o conversación despertaría primero su curiosidad. Y motivos no le faltan: su personaje, Nina, comienza precisamente un viaje para descubrir qué le ha ocurrido realmente a su hermana y se encuentra con una vida que conocía mucho menos de lo que pensaba.

Rita González tampoco se queda atrás y cuenta dónde cotillearía primero si tuviera el teléfono de Nina entre sus manos. Una elección que permite conocer un poco más al personaje y demuestra cuánto saben las dos actrices sobre las protagonistas a las que interpretan.

¿Coincidirán en lo que mirarían? ¿Mensajes, fotos, redes sociales, historial de búsquedas…? Dale al play para descubrir sus respuestas y conoce un poco más a Nina y Leila. Y si todavía no te has adentrado en su historia, ya puedes disfrutar de Baddie, la serie vertical de Flooxer, gratis y a nivel mundial en atresplayer.