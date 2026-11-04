Lucía de la Puerta sobre Baddie: “Cuando me dijeron que me habían cogido casi me desmayo”
La actriz, que da vida a Nina en la serie vertical de atresplayer, cuenta cómo pidió una oportunidad para hacer el casting y cómo preparó el rodaje.
La actriz, que da vida a Nina en la serie vertical de atresplayer, cuenta cómo pidió una oportunidad para hacer el casting y cómo preparó el rodaje.
Antes de las redes, estaba el sueño de actuar. Lucía de la Puerta lo tiene claro: “Lo primero que subí fue para ser actriz”.
La intérprete, conocida por compartir en redes su día a día estudiando Medicina, reconoce que al principio no quería encasillarse como creadora de contenido.
“Pensaba que eso me podía perjudicar”, explica. Con el tiempo descubrió lo que le aportaba: “Me gustó mucho crear comunidad, sentir que aporto, que puedo acompañar a la gente para que no se sienta sola”.
Esa faceta no le hizo olvidar su objetivo. Lucía se formó durante un año en una escuela de Bilbao, pasó por Central de Cine y Cinema Room y trabaja con su propia coach. Por eso, cuando llegó la oportunidad de ‘Baddie’, lo pidió sin rodeos: “Dadme la oportunidad de hacer el casting, que me he formado. No me juzguéis por ser creadora de contenido”.
La apuesta salió bien. “Cuando me dijeron que me habían cogido casi me desmayo. Empecé por esto y sigue siendo mi sueño”, confiesa.
Una semana de ensayos y dos de rodaje
Ponerse en la piel de Nina exigió una preparación intensa en poco tiempo. “Me dieron el guion y estuve preparándolo con mi coach”, cuenta. Ya dentro de la productora, trabajó también con la coach del proyecto: “Estuvimos una semana de ensayos porque teníamos muy poco tiempo. Fueron dos semanas de rodaje”.
En ‘Baddie’, Nina investiga en redes sociales qué le ha ocurrido a su hermana Leila, interpretada por Rita González. La segunda temporada retrocede un año para contar la historia de Leila, hasta que ambas tramas se unen.
Las dos temporadas de ‘Baddie’ están disponibles gratis en atresplayer, en la sección Verticales.