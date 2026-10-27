Atresmedia, pionera en la producción de series verticales en España, continúa con su apuesta por este género con el estreno de la segunda parte de Baddie este jueves, 29 de octubre.

Atresmedia consolida su apuesta por las series verticales y, tras convertirse en pionera en la producción de este formato en España, estrena la segunda temporada de Baddie, la serie vertical de Flooxer, protagonizada por Lucía de la Puerta y Rita González.

Baddie es el primer thriller de corte joven-adulto en vertical para Flooxer. Dividida en dos temporadas, la serie aborda desde dos perspectivas diferentes una misma historia: el intento de suicidio de Leila.

Lucía de la Puerta, Nina en la ficción, protagoniza la primera temporada, que consta de 30 capítulos. Nina comienza una investigación a través de las redes sociales para entender qué ha ocurrido con su hermana Leila.

En esta segunda temporada llega el gran desenlace para conocer la verdadera historia de Leila, interpretada por Rita González. La historia retrocederá un año para conocer realmente que le sucedió al personaje.

Marc Pujolar dirige este thriller vertical de Flooxer. Completan el reparto de ‘Baddie’ Max Navarro, Ariadna Llobet, Uri Herrera, Albert García, Albert Prat y Ana de Alva.

Baddie es una producción de Atresmedia en colaboración con YouPlanet, que también podrá verse fuera de España a través de la versión internacional de atresplayer.

Atresmedia sigue reforzando así su apuesta por atresplayer, la plataforma española líder, tanto por sus contenidos como por la manera de contar historias. La tecnología de la plataforma sigue siendo pionera en nuestro país y esta nueva narrativa vuelve a revalidar su posición de liderazgo, adaptádonse a las nuevas formas de consumo y adaptándose a las distintas necesidades de cada espectador.

La bajada a los infiernos de Leila, segunda temporada de Baddie

Tras la investigación de Nina para descubrir la verdad de Leila bajo el alias de Baddie, la historia retrocede un año para mostrar como su prometedor futuro se va truncando. Atrapada en una situación precaria y rodeada de influencias negativas, Leila se ve envuelta en un mundo del que no encuentra salida. La soledad y la sensación de no poder revertir su situación la llevan al límite.

Finalmente, ambas líneas temporales convergen, cerrando el arco narrativo y reuniendo a las dos hermanas.