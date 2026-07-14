Este jueves, 16 de julio, Flooxer estrena Rescue Center, la serie documental que entra en el corazón del Jaguar Rescue Center, uno de los centros de rescate de fauna salvaje más importantes del mundo, ubicado en Costa Rica, ofreciendo un acceso inédito a su día a día.

Flooxer se adentra en el formato documental con Rescue Center, una nueva serie que llega este jueves, 16 de julio, al canal joven de atresplayer y que mostrará desde dentro la labor del Jaguar Rescue Center. A través de esta serie documental se conocerán las historias de superación que suceden dentro de uno de los centros de rescate de fauna salvaje más importantes del mundo, situado en Costa Rica.

Mamíferos, aves y reptiles

Jaguar Rescue Center es un hogar temporal o permanente para animales enfermos, heridos y huérfanos. Especializado en mamíferos, aves y reptiles, el centro de rescate animal brinda servicios veterinarios, atención las 24 horas y comodidad a los animales que de otra manera no podrían sobrevivir en la selva tropical o en las aguas del Caribe.

A lo largo de diez episodios, la serie seguirá historias reales de superación animal, desde el rescate de cada especie hasta su recuperación y reinserción en su hábitat natural. Perezosos, monos, tortugas, colibríes, ocelotes, iguanas y muchas otras especies protagonizan este recorrido por uno de los enclaves con mayor biodiversidad del planeta, combinando la emoción de cada caso con un mensaje de conservación y respeto por el medio ambiente.

Grabada íntegramente con un teléfono móvil, Rescue Center ofrece un acceso cercano y exclusivo al trabajo diario del Jaguar Rescue Center, permitiendo al espectador descubrir desde dentro la labor de quienes dedican su vida a dar una segunda oportunidad a la fauna salvaje. La serie pone el foco en la recuperación de los animales con un objetivo claro: devolverlos a su hogar siempre que sea posible.

Rescue Center es una producción de Atresmedia en colaboración con de True Crime Factory. También podrá verse más allá de nuestras fronteras a través de la versión internacional de atresplayer.

Así es Rescue Center

Rescue Center es una serie documental que sigue las historias de superación que se dan en el Jaguar Rescue Center de Costa Rica, uno de los centros más importantes del mundo en rescate de animales salvajes.

A lo largo de cada capítulo, se mostrará desde el rescate de un animal hasta la posterior recuperación y liberación. Además, cada episodio profundiza en una amenaza específica para la fauna, combinando la tensión dramática del rescate con un mensaje educativo de conservación.

Un viaje que guiará la propia directora y narradora de la serie, Gemma Fauria, quien mostrará cómo acciones locales pueden tener un impacto global y señalará siempre como modelo la preservación del medio ambiente y la protección de la fauna.