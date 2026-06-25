Ya puedes disfrutar de todos los capítulos de Una novia por vacaciones en atresplayer. La exitosa serie vertical de Flooxer.

Los 55 capítulos de Una novia por vacaciones ya están disponibles en atresplayer. La exitosa serie vertical de Flooxer regresa con una nueva temporada cargada de romance, humor, enredos familiares y capítulos diseñados para disfrutar desde el móvil en cualquier momento.

Una novia por vacaciones es la segunda temporada de la primera serie vertical producida por Flooxer. Su predecesora, Una novia por Navidad, se convirtió en todo un fenómeno al superar los 20 millones de reproducciones entre atresplayer y las redes sociales.

Con este nuevo proyecto, Atresmedia reafirma su apuesta por la innovación y por nuevas formas de narrar historias adaptadas a los hábitos actuales de consumo. Cada vez más espectadores disfrutan de sus series favoritas desde el smartphone, y el microdrama vertical se consolida como uno de los formatos con mayor crecimiento.

atresplayer continúa posicionándose a la vanguardia de esta tendencia, impulsando contenidos originales especialmente creados para dispositivos móviles.

Marina Baeza y Carla Flila en Una novia por vacaciones | Atresmedia

Así es Una novia por vacaciones

Después de que un virus truncara sus planes estivales, Sofía (Marina Baeza) no está dispuesta a dejar sola a su novia Marina (Carla Flila) por ello viaja hasta el pueblo de su pareja para cuidarla. Sin embargo descubre que Marina todavía no ha contado a su familia que ahora tiene novia. Todos siguen creyendo que está prometida con Javi, el hermano de Sofía.

Sofía intentará que Marina reúna el valor necesario para decir la verdad a sus padres. Pero los problemas no tardarán en multiplicarse cuando Raquel, la prima de Marina, llegue al pueblo para pasar las vacaciones.

Entre secretos, conflictos familiares, malentendidos y nuevas emociones, ambas tendrán que enfrentarse a su relación.

Una serie perfecta para ver desde el móvil

Uno de los grandes atractivos de Una novia por vacaciones es su formato. Sus capítulos duran entre uno y tres minutos, permitiendo disfrutar de la historia en cualquier momento del día.

Ya sea durante un trayecto en transporte público, en una pausa del trabajo, mientras descansas en la playa o simplemente desde el sofá de casa, la serie ofrece una experiencia ágil, entretenida y adaptada al ritmo de vida actual.

Además, los 55 episodios ya están disponibles en atresplayer, por lo que puedes ver la temporada completa sin esperas ni interrupciones.