Tras la llegada de un mapache al centro con motivo de una translocación, el equipo del Jaguar Rescue Center abre el debate sobre la importancia de respetar el hábitat natural de los animales y aprender a convivir con ellos.

No todos los animales que llegan al Jaguar Rescue Center están heridos. En ocasiones, la labor del equipo consiste en intervenir cuando una especie salvaje aparece en un lugar donde no debería estar. A esto, se le llama translocación.

Es precisamente lo que ocurre en el cuarto capítulo de Rescue Center, ya disponible en preestreno exclusivo en atresplayer. En este caso, un mapache que llevaba alrededor de un mes merodeando una vivienda obliga al equipo del Jaguar Rescue Center a intervenir.

Una vez en la clínica, el equipo sospecha que podría tratarse de una hembra con crías. Por ello, deciden realizar la translocación, en un punto cercano al lugar donde fue encontrada para que pueda encontrar con facilidad a sus pequeños si realmente los tiene.

Este caso sirve para que Encar García, directora del Jaguar Rescue Center, reflexione sobre una situación cada vez más frecuente. Para ella, cuando un animal aparece en una vivienda no siempre significa que esté invadiendo el espacio de las personas, sino que, en muchas ocasiones, ocurre justo, al contrario.

"Nosotros estamos invadiendo su espacio, colonizando sus selvas. Es lógico que tengamos que sacar animales de las casas."

Mapache que necesita una translocación | atresplayer

Por ello, parte del trabajo del Jaguar Rescue Center consiste en educar y concienciar a la población. Siempre que no suponga un riesgo, el equipo intenta que el animal que pueda permanecer en el entorno donde ha aparecido. Pero cuando eso no es posible, la prioridad es liberarlo para continuar su vida en libertad.

En conclusión, Encar lanza además un mensaje para quienes sueñan con vivir rodeados de naturaleza: convivir con la fauna salvaje implica aceptar su presencia y respetar su espacio. Y si no te ves capacitado para ello, probablemente tu lugar sea la ciudad.

Cada jueves podrás disfrutar de reflexiones así en los nuevos capítulos de Rescue Center en Flooxer, y como siempre, del preestreno del siguiente en atresplayer.

¡Sé uno más del equipo del Jaguar Rescue Center!