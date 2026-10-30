Sumérgete en las ficciones de suspense más viscerales adaptadas para consumir sin soltar el móvil. Te presentamos la Colección 'Rabia' en exclusiva en atresplayer.

¿Te gustan las historias de terror, los misterios y los juegos en los que nadie está a salvo? Ya puedes disfrutar de la colección Rabia en atresplayer en formato vertical. Vuelve a ver las cinco ediciones de la ficción de Flooxer desde la pantalla de tu móvil.

Una maldición terrorífica, un grupo de amigos atrapados en escenarios siniestros y una bestia dispuesta a acabar con todos. Esta es la premisa de Rabia, un game show que combina telerrealidad, suspense, investigación y creadores de contenido en una experiencia llena de enigmas, desafíos y traiciones.

Si buscas una serie de terror juvenil para ver en el móvil, prepárate para descubrir las cinco entregas de esta saga: Rabia: Comando Squad, Rabia: La maldición del lejano oeste, Rabia: Sanatorium, Rabia: Circo diabólico y Rabia: El reino oscuro.

Cada temporada propone una nueva partida, una maldición diferente y un desafío en el que descubrir quién se esconde detrás del peligro puede convertirse en la única forma de sobrevivir.

Las 5 temporadas de Rabia que puedes ver en vertical en atresplayer

Terror, suspense y juegos diabólicos: descubre qué esconde cada entrega de la colección.

1. Rabia: Comando Squad

Rabia Comando Squad regresa a Flooxer en formato vertical: 39 capítulos de puro misterio y traición

Todo comienza en un siniestro hotel gallego. Once amigos quedan atrapados bajo una terrible maldición que transforma a uno de ellos en la Bestia. Cada noche, alguien puede convertirse en su próxima víctima, y el grupo tendrá que descubrir la identidad del asesino antes de que sea demasiado tarde.

Nadie está a salvo y cualquiera podría ser la Bestia. Así arranca el juego que da origen a esta saga de terror y suspense, en la que las sospechas, los secretos y la desconfianza marcan cada movimiento.

2. Rabia: La maldición del lejano oeste

Meses después de escapar de la maldición del hotel, once nuevos influencers reciben una invitación para pasar un fin de semana en el rancho de un famoso personaje. Lo que promete ser una fiesta inolvidable da un giro inesperado cuando la limusina en la que viajan se transforma en un viejo carruaje de caballos.

Su destino es un poblado del lejano oeste, donde descubrirán que han caído en una nueva trampa. La maldición de Rabia vuelve a activarse y los protagonistas tendrán que enfrentarse a otra partida en la que nada es lo que parece.

3. Rabia: Sanatorium

Doce creadores de contenidos acuden a una misteriosa fiesta de máscaras sin imaginar que están a punto de participar en una nueva partida de Rabia. Esta vez, la amenaza tiene un nombre propio: la Peste, una nueva bestia que hará que el juego sea aún más siniestro.

Los protagonistas deberán enfrentarse a la criatura y a los cónclaves mientras investigan quién está detrás de los asesinatos. Todo sucede en un lugar que oculta un pasado oscuro y en el que cada pista puede ser decisiva.

4. Rabia: Circo diabólico

Un extraño circo llega a la ciudad y despierta la curiosidad de un grupo de creadores de contenido, que acepta una invitación para asistir a su gran espectáculo. Entre magia, acrobacias y malabaristas, todo parece fascinante hasta que cruzan la entrada de la carpa.

Un misterioso halo los envuelve y pronto descubren que no han acudido como espectadores: ellos forman parte del espectáculo. Bajo las órdenes de un diabólico titiritero, tendrán que superar nuevos retos, afrontar traiciones y descubrir que en Rabia ningún juego es igual al anterior.

5. Rabia: El reino oscuro

La aventura continúa con una misión: rescatar a Ángela y a sus amigos. Para conseguirlo, Widler Soldier, Álex Segura, Atack3000, Guillem Viladoms y Jordi Rodríguez viajan hasta la feria medieval de Oropesa, donde invocan la maldición de Rabia y desencadenan una nueva partida.

Esta vez, los participantes quedan bajo el influjo del Rey Bufón y deben competir por parejas en un tablero inspirado en un reino medieval, con castillos, guillotinas y caballeros. Las pruebas, las torturas medievales y las traiciones convierten esta entrega en un nuevo desafío en el que cada decisión puede cambiar el rumbo del juego.

¿Te atreves a descubrir quién es la Bestia? Sumérgete en la colección Rabia y disfruta de sus cinco temporadas en atresplayer en formato vertical.