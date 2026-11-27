Ya puedes volver a ver Campamento Albanta en atresplayer ahora desde tu teléfono móvil. Sigue a Olivia en su investigación dentro del campamento de rehabilitación donde estuvo su hermano Gonzalo antes de morir.

Si te gustan las serie de misterio no te puedes perder este thriller de Flooxer que ya puedes ver desde tu teléfono móvil, Campamento Albanta. Ya puedes volver a disfrutar esta serie desde atresplayer ahora en formato vertical.

Protagonizada por Kimberly Tell, Pol Monen, Eva Llorach, Lucía Martín, Jorge Clemente, Pepo Llopis y Javier Ruesga, esta ficción nos traslada a un misterioso campamento de rehabilitación para adolescentes. Un lugar apartado de todo donde sus habitantes tendrán que enfrentarse a sus miedos y sus traumas.

Si ya has viste la serie ahora, gracias a su adaptación al formato vertical, puedes volver a disfrutar de Campamento Albanta desde tu móvil, con capítulos más cortos y adaptados a la pantalla del teléfono. Así, puedes ver la ficción estés donde estés: durante un descanso, en el transporte público o en cualquier momento libre del día.

Así es Campamento Albanta: un campamento lleno de secretos

Cada verano, una veintena de adolescentes acude durante un mes al Campamento Albanta, un centro de rehabilitación situado en plena naturaleza y alejado de todo lo que conocen.

Su objetivo es aprender a conectar con el entorno, convivir en comunidad y tomar conciencia de sí mismos. Allí, los jóvenes intentan superar diferentes problemas personales, como las adicciones, la baja autoestima o el bullying.

Sin embargo, lo que parece una experiencia para dejar atrás el pasado pronto se convierte en un escenario lleno de misterios. En Albanta nada es lo que parece y sus habitantes descubrirán que el campamento guarda muchos más secretos de los que imaginaban.

Así es como Olivia llega a Albanta para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano Gonzalo. El joven pasó un mes en el Campamento Albanta y, poco después de abandonarlo, se suicidó.

Un año más tarde, su hermana Olivia decide ingresar en el mismo centro para investigar qué ocurrió durante aquella estancia y descubrir qué pudo llevar a su hermano a quitarse la vida.

Pero su llegada no será tan sencilla como esperaba. Albanta parece tener sus propios planes para Olivia y para el resto de los jóvenes que viven allí.

A partir de ese momento, la protagonista se adentra en una historia en la que los secretos, las relaciones personales y los traumas del pasado irán cobrando cada vez más importancia.

Dónde ver Campamento Albanta

Ya tienes disponible en atresplayer la serie completa de Flooxer Campamento Albanta y también su nueva adaptación al formato vertical.

Si todavía no conoces Campamento Albanta o quieres volver a descubrir todos los secretos de Olivia y del misterioso campamento, ya puedes hacerlo en atresplayer y desde tu móvil.