Próximamente llega a Flooxer, Rescue Center, una serie documental sobre un centro de rescate de fauna salvaje que no dejará a nadie indiferente y que podrás ver a través de atresplayer.

Flooxer, la marca de contenido joven de Atresmedia disponible en atresplayer, sigue reforzando su gran apuesta por los mejores contenidos tanto en el terreno de la ficción como en el entretenimiento, ahora se adentra en el formato documental con Rescue Center, una serie que mostrará las labores internas del Jaguar Rescue Center, uno de los centros de rescate de fauna salvaje más importantes del mundo, situado en Costa Rica.

Una serie documental grabada íntegramente con un teléfono móvil

Uno de los aspectos más innovadores de Rescue Center es que ha sido grabada por completo con un teléfono móvil, un formato que permite ofrecer una experiencia mucho más cercana, íntima e inmersiva.

Gracias a este enfoque, los espectadores podrán acompañar de primera mano al equipo del Jaguar Rescue Center durante los rescates, los tratamientos veterinarios, la rehabilitación y, cuando es posible, la liberación de los animales en su hábitat natural.

A lo largo de sus diez episodios, Rescue Center sigue casos reales protagonizados por algunas de las especies más emblemáticas de la biodiversidad costarricense.

Perezosos, monos, tortugas, colibríes, ocelotes, iguanas y muchos otros animales forman parte de una serie que muestra el complejo proceso de recuperación de cada ejemplar, siempre con un objetivo claro: devolverlo a la naturaleza en las mejores condiciones posibles.

Cada capítulo también profundiza en una de las principales amenazas que afectan a la fauna salvaje, combinando la emoción de cada rescate con una clara vocación divulgativa y educativa sobre la importancia de conservar los ecosistemas.

Gemma Fauria dirige y narra Rescue Center

La directora del centro será también la narradora de la serie, Gemma Fauria, guía al espectador durante este recorrido por uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, poniendo en valor el trabajo de quienes dedican su vida a ofrecer una segunda oportunidad a los animales.

La serie invita además a reflexionar sobre cómo las acciones locales pueden generar un impacto global en la protección del medio ambiente y la conservación de la fauna.

Rescue Center es una producción de Atresmedia en colaboración con True Crime Factory. La serie documental estará disponible muy pronto en Flooxer, dentro de atresplayer, y también llegará a la versión internacional de la plataforma, acercando estas historias de rescate animal a espectadores de todo el mundo.