Lucía de la Puerta y Rita González protagonizan el primer thriller young adult en formato vertical de Flooxer, una historia de secretos, redes sociales e intimidad que llega este jueves 24 de septiembre.

¿Qué secretos puede esconder una persona detrás de sus redes sociales? Baddie parte de esta pregunta para construir una historia en la que nada es exactamente lo que parece. La nueva serie de Flooxer llega este jueves 24 de septiembre a atresplayer con Lucía de la Puerta y Rita González al frente de su reparto.

Y sí, su título ya es toda una declaración de intenciones. “Baddie” podría traducirse como “malota”, aunque el concepto va mucho más allá. En la ficción es también el apodo que utiliza Leila, el personaje interpretado por Rita González, para una faceta de su vida que tendrá mucho que ver con el misterio que rodea la historia.

Un thriller pensado para ver en vertical

Baddie es el primer thriller young adult en formato vertical de Flooxer. Una ficción concebida para consumir desde el móvil y que incorpora a su narrativa elementos que forman parte del día a día de toda una generación: redes sociales, mensajes, videollamadas y contenido digital.

La historia comienza después de que Leila (Rita González) sea hospitalizada tras un intento de suicidio. Su hermana Nina, interpretada por Lucía de la Puerta, trata de encontrar respuestas y comienza a investigar la vida digital de Leila. Lo que descubre es que quizá no conocía tanto a su hermana como pensaba.

Es entonces cuando aparece ‘Baddie’, una identidad tras la que se esconde una parte desconocida de Leila y que llevará a Nina a adentrarse cada vez más en su intimidad.

¿Hasta dónde llegarías para descubrir la verdad?

Precisamente ahí se encuentra uno de los grandes temas de la serie: los límites de nuestra intimidad en el mundo digital.

Sus protagonistas destacan que la ficción aborda cuestiones muy presentes en la actualidad, como qué ocurre cuando alguien traspasa la privacidad de otra persona, incluso cuando cree tener motivos para hacerlo. A partir de ahí, la serie mezcla misterio, relaciones, secretos y giros para plantear una pregunta incómoda: ¿tenemos derecho a saberlo todo de las personas que queremos?

Y hay mucho más. Porque cuanto más investiga Nina, más complicado resulta distinguir entre lo que Leila mostraba, lo que ocultaba y quién era realmente detrás de la pantalla.

Baddie se estrena este jueves 24 de septiembre en Flooxer, disponible en atresplayer.