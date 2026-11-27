Este lunes a las 21:00h aterriza en Atreseries esta serie policiaca francesa, que es una mezcla de investigaciones criminales, humor y dramas familiares poco corrientes.

Tom y Lola, mejores amigos de toda la vida, son dos policías completamente opuestos. Una, capitana de la Policía Judicial y bastante autoritaria y, el otro, un agente de la brigada de estupefacientes tranquilo y previsor. Se adoran, pero a veces también tienen sus roces.

Cuando a Tom lo deja su mujer, Lola no puede dejarlo tirado en la calle. Sobre todo con su hija de 14 años, que está con él en semanas alternas. Por eso, lo acoge en su casa. Pero ¿a qué precio? Su tranquilidad y la de los adolescentes que cría ella sola se va a ver bastante mermada.

Y lo que en principio iba a ser algo provisional va a durar mucho más de lo previsto. Pero lo que Lola no habría podido imaginarse era que no solo tendría a Tom en casa, sino también ¡en el mismo equipo de la policía!

Tom tuvo la brillante idea de firmar un contrato en la misma brigada. Veinticuatro horas al día juntos, compañeros de piso Y de trabajo. Muchas papeletas para que algo salga mal.

Para bien o para mal, Tom ha entrado en su vida. Pero ¿cuánto va a durar esa familia 3.0? Entre las investigaciones, los hijos y los ex, no lo tienen nada fácil. Esta situación les causa muchos estragos en el trabajo y en casa.

Puedes ver Tom y Lola, lunes y martes a las 21:00h en Atreseries y atresplayer.