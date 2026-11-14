Ve antes que nadie el programa 10 de La Voz 2026 en atresplayer: La tensión aumenta en el programa con las Batallas cruzadas. Pablo López, Mika, Lola Índigo y Melendi se juegan los talents de su equipo.

¡La emoción llega a un momento decisivo en La Voz 2026! El programa 10 llega con las esperadas Batallas cruzadas, una fase en la que los cuatro equipos tendrán que competir para conseguir las últimas plazas de los Directos. Pablo López, Mika, Lola Índigo y Melendi se enfrentan a una de las noches más importantes de la edición, en la que el público tendrá la última palabra. Ya puedes adelantarte a la emisión del próximo viernes y ver el nuevo programa en atresplayer.

Las Batallas cruzadas deciden las últimas plazas para los Directos de La Voz 2026

El nivel de La Voz 2026 es altísimo algo que ya pudimos comprobar desde la primera noche de Audiciones a ciegas, los talents han demostrado un enorme talento y han protagonizado actuaciones difíciles de olvidar.

Después de unas emocionantes Batallas y unas inolvidables Batallas de ganadores, el concurso se prepara para afrontar una de sus fases más decisivas. Además, esta etapa llega después de despedir a Vanesa Martín, la maravillosa quinta coach de esta edición.

Ahora, llega el turno de las Batallas cruzadas, en las que los concursantes de los diferentes equipos se enfrentarán entre sí para conseguir una de las últimas plazas disponibles en los Directos.

A diferencia de otras fases del concurso, en esta ocasión será el público quienes tendrán la responsabilidad de elegir al ganador de cada enfrentamiento. Los coaches, Pablo López, Mika, Lola Índigo y Melendi, tendrán que observar cómo sus talents se lo juegan todo sobre el escenario.

¿Quién conseguirá convencer al público? ¿Qué talents lograrán hacerse con una de las últimas plazas? ¿Habrá alguna sorpresa entre los favoritos de esta edición?

Las respuestas llegan en un programa que promete mantener la emoción hasta el último momento. Si no puedes esperar recuerda que ya lo tienes disponible en atresplayer.

¿Te perdiste la Batalla de ganadores? Vuelve a verlo en atresplayer

Ya puedes volver a disfrutar de la Batalla de ganadores en atresplayer, una gala decisiva en la que los vencedores de las dos primeras noches de Batallas se enfrentaron en duelos cara a cara para conseguir una plaza en la siguiente fase del concurso.

Una noche llena de talento, emoción y decisiones difíciles en la que los coaches tuvieron que elegir a sus favoritos y el público también asumió un papel protagonista. Además, Vanesa Martín, la quinta coach de esta edición, contó con un poder muy especial: salvar a cuatro talents, uno de cada equipo, y devolverlos a la competición. Ya puedes volver a verlo en abierto en atresplayer.