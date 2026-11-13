María sospecha de Varela por la muerte de Claudia y el notario revela un giro inesperado en el testamento. Ya disponible en abierto el capítulo 3 de Entre Tierras 2 en atresplayer.

Ya tienes disponible en abierto y gratis el capítulo 3 de la segunda temporada de Entre tierras. Tras la muerte de Claudia María está devastada y sospecha que Valera está detrás su fallecimiento aunque todo apunta a que ha sido un accidente. Sin embargo, la vida la familia Cervantes cambia por completo tras leer finalmente el testamento de Claudia. Mientras intenta proteger a sus hijos, también debe afrontar nuevas tensiones en el trabajo y tomar decisiones que tendrán consecuencias para los jornaleros.

Por su parte, Toscano se encuentra dividido entre la lealtad a su jefe y los sentimientos que empiezan a surgir hacia María. Además, guarda un doloroso secreto familiar que amenaza con complicarlo todo.

Qué ocurre en el capítulo 3 de Entre Tierras 2, ya en atresplayer

Después de recibir los resultados de la autopsia, María descubre que la Guardia Civil va a considerar accidental la muerte de Claudia. La noticia la llena de rabia, convencida de que hay algo más detrás de lo ocurrido y que Valera está detrás de todo.

Su enfado termina salpicando a Toscano, con quien mantiene un tenso encuentro. Sin embargo, Toscano reconoce que la actuación de Varela con la cosecha no estuvo bien y promete avisarla si el empresario vuelve a intentar algo parecido.

El futuro de Manuela también está en juego. María ha decidido matricularla en la Universidad de Madrid sin consultárselo, convencida de que estudiar en la capital es lo mejor para su hija.

Pero Manuela no comparte sus planes. La joven siente que su lugar está en el campo y no quiere abandonar la vida que conoce.

Miguel, consciente de que su marcha parece inminente, se acerca para despedirse y le confiesa lo que siente. Sus palabras dejan patente la complicidad que ha surgido entre ambos.

Sin embargo, todo cambia cuando llega el momento de leer el testamento de Claudia.

La tía de Manuela ha querido dejarle una oportunidad para construir el futuro que realmente desea y le ha legado todas sus tierras. Una decisión que da un vuelco a los planes de María y que cambia por completo el destino de la joven.

Al descubrir la herencia, Manuela tiene claro que no quiere marcharse a Madrid.

Dónde ver gratis el capítulo 3 de Entre Tierras 2

El capítulo 3 de Entre Tierras 2 ya está disponible gratis en atresplayer. La plataforma permite disfrutar del nuevo episodio y descubrir cómo continúa la historia de María Cervantes, sus hijos y el resto de personajes.

Además, si no quieres esperar a la emisión en televisión, puedes ver en atresplayer las dos temporadas completas de Entre Tierras y ponerte al día con todos los episodios de la serie.