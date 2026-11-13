Sira, la esperada continuación de El tiempo entre costuras, llegará a atresplayer en 2027 con Adriana Ugarte y un nuevo viaje lleno de secretos y aventuras.

La historia de Sira Quiroga continúa. Inspirada en la novela homónima publicada por María Dueñas en 2021 llega 'Sira', la esperada continuación de El tiempo entre costuras. La ficción se estrenará en atresplayer en 2027 con Adriana Ugarte de nuevo en la piel de uno de los personajes más queridos y recordados de la ficción española. La nueva serie recupera el universo de la exitosa producción y promete nuevas aventuras, secretos y conspiraciones en la Europa de la posguerra.

Adriana Ugarte vuelve como Sira Quiroga en 2027 en atresplayer

Adriana Ugarte vuelve a interpretar a Sira Quiroga en esta nueva ficción, que retoma la historia del emblemático personaje después de los acontecimientos de El tiempo entre costuras.

Junto a ella retomas sus papeles actores como Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido.

El reparto también contará con el trabajo de Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Melina Matthews, Orla O'Leary, Kathleen Gati, Darío Grandinetti, Cecilia Suárez, Elvira Mínguez, Sue Flack y Sharon Mann, entre otros.

Adriana Ugarte es Sira Quiroga en Sira | Atresmedia

De qué trata Sira: la historia continúa después de la Segunda Guerra Mundial

La nueva serie arranca tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Sira Quiroga quiere dejar atrás su etapa como colaboradora del Servicio Secreto Británico y comenzar una nueva vida junto a Marcus.

Sin embargo, cuando está a punto de convertirse en madre, un acontecimiento inesperado cambia sus planes para siempre.

Obligada a reinventarse una vez más para salir adelante y proteger a su hijo, Sira emprenderá un nuevo camino en el que tendrá que afrontar dos importantes misiones y descubrir una nueva vocación.

La historia vuelve a combinar los ingredientes que conquistaron a los espectadores en la primera entrega: drama histórico, espionaje, romance y conspiraciones políticas.

En esta ocasión, la protagonista recorrerá escenarios tan fascinantes como Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger. En estas ciudades volverá a relacionarse con las altas esferas de la sociedad y los medios de comunicación, mientras se ve envuelta en intrigas internacionales en una Europa que intenta reconstruirse después de la guerra.

Adriana Ugarte como Sira Quiroga en Sira | Atresmedia

El tiempo entre costuras: revive la historia antes del estreno de Sira

El tiempo entre costuras se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la ficción española. Estrenada en 2013 y basada en la novela de María Dueñas, la historia protagonizada por Adriana Ugarte conquistó a millones de espectadores gracias a un maravilloso trabajo actoral por parte de su protagonista y reparto junto a una extraordinaria ambientación.

Logró un importante éxito de audiencia y crítica, se exportó a más de 70 países y recibió numerosos reconocimientos, consolidándose como una de las grandes apuestas de ficción de Antena 3.

Ahora, más de una década después de su estreno, el universo de Sira vuelve a cobrar vida con una nueva historia que promete recuperar la emoción y la aventura de la serie original.

Antes del estreno de Sira en atresplayer en 2027, puedes volver a ver en la plataforma 'El tiempo entre costuras' al completo y volver a disfrutar de la historia que convirtió a Sira Quiroga en un personaje inolvidable.