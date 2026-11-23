Ve en preestreno en exclusiva en atresplayer el capítulo 13 de El Secreto. Descubre qué ocurre tras la irrupción del hombre armado en el hotel de Serhat. La maniobra de Berrak para alejar a Hayal e Ilkim de Serhat y cómo avanza la adopción de Kader por parte de Serhat y Zeynep

El capítulo 13 de El Secreto ya se puede ver en preestreno exclusivo en atresplayer. Después del disparo que puso en peligro a Ebru y Serhat en el hotel, llega el momento de descubrir quién ha resultado herido y qué consecuencias tendrá el incidente. Además, Berrak vuelve a aliarse con Tülay para poner en marcha un nuevo plan contra Zeynep, mientras Serhat y su esposa afrontan un momento decisivo para conseguir la adopción de Kader.

Si no puedes esperar a la próxima emisión, ya puedes descubrir cómo continúa la historia con el nuevo episodio adelantado en atresplayer.

¿Qué ha pasado tras el disparo en el hotel de Serhat?

El capítulo 12 de El Secreto, que ya tienes disponible gratis en atresplayer, terminó con un momento de máxima tensión. Un hombre armado irrumpió en el hotel, tomó a Ebru como rehén y Serhat se enfrentó a él en un forcejeo. De repente, un fuerte disparo dejó a todos en vilo. Si no puedes aguantar hasta el próximo domingo para saber cómo continúa El Secreto ya puedes ver en preestreno el capítulo 13.

El disparo tendrá graves repercusiones y sacará a la luz los negocios ilegales de Cihan en el hotel de su hermano. Esto amenaza con complicar todavía más la situación familiar y los secretos que rodean a Serhat.

Mientras las consecuencias del incidente del hotel empiezan a hacerse notar, Berrak recibe una mala noticia relacionada con su embarazo.

Lejos de abandonar sus planes, vuelve a unir fuerzas con Tülay para tenderle una trampa a Zeynep. Esta vez, además, consigue que Ilkim y Hayal se pongan de su lado y se alejen tanto de Zeynep como de Serhat.

Por su parte, Zeynep y Serhat tienen por delante una cita fundamental: la visita de los Servicios Sociales, el último paso para poder hacerse cargo de Kader.

La pareja intenta mantener la calma y superar la presión que supone este trámite e intentando demostrar la química que tienen entre ellos como pareja, especialmente ante el rechazo que todavía despierta su matrimonio.

¿Conseguirán demostrar que están preparados para formar una familia junto a Kader? ¿Qué ocurre con el embarazo de Berrak? ¿A quién han disparado en el hotel? Descúbrelo en el nuevo capítulo de El Secreto que tienes disponible ya en preestreno.

Dónde ver El Secreto en atresplayer

Ya puedes ver El Secreto, la telenovela turca protagonizada por Murat Yıldırım y Cemre Baysel en atresplayer. Tienes disponible los capítulos ya emitidos en televisión y además puedes acceder al preestreno exclusivo en la plataforma, antes de su emisión habitual. ¡No te lo pierdas!