Después de la boda inesperada de Zeynep y Serhat, llega el capítulo 12 de El Secreto. Míralo en preestreno en atresplayer antes de su emisión en Antena 3.

Ya puedes ver en preestreno el capítulo 12 de El Secreto, la telenovela turca protagonizada por o Murat Yıldırım y Cemre Baysel. La tensión sigue en aumento tras el último capítulo donde Zeynep resulta herida tras ser apuñalada y la familia Candan descubre que Zeynep y Serhat están casados. ¿Cómo reaccionará la familia Candan? ¿Conseguirá Serhat encontrar al responsable? ¡Descubre cómo sigue la historia y adelántate a la emisión del próximo domingo!

La familia Candan descubre que Zeynep y Serhat están casados

En el capítulo anterior, que ya tienes disponible gratis en atresplayer, Zeynep y Serhat decidieron casarse en secreto para facilitar la adopción de Kader. Su intención era mantener el acuerdo en privado y evitar que sus respectivas familias se vieran afectadas por una unión que, en principio, respondía únicamente a esta necesidad.

Pero sus planes se vienen abajo cuando Zeynep resulta apuñalada y tiene que ser trasladada al hospital. Allí, Serhat coincide con la familia de su ahora esposa y se produce una revelación inesperada: sus padres descubren que Zeynep y Serhat se han casado.

La noticia provoca una profunda decepción en la familia Candan, especialmente en Arif, que no encaja bien lo sucedido. Mientras Zeynep se recupera de sus heridas, Serhat se centra en averiguar quién está detrás del ataque contra su esposa.

Por otro lado, Berrak continúa moviendo sus fichas. Después de instalarse en el barrio de Zeynep, comienza, con la ayuda de Tülay, a enfrentar a los vecinos contra la familia Candan.

Sus movimientos amenazan con complicar todavía más la situación de una familia que ya atraviesa un momento delicado. Las tensiones crecen y las consecuencias de sus decisiones podrían ir mucho más allá de lo que imaginan.

Finalmente, un incidente inesperado en el hotel desencadena consecuencias que sacudirán profundamente a todos.

Dónde ver el capítulo 12 de El Secreto

Si no puedes esperar para ver cómo continúa la historia de Serhat y Zeynep adelántate a la emisión del domingo en Antena 3 y disfruta ya del capítulo 12 en preestreno en atresplayer.