Ve en preestreno en atresplayer el programa 12 de La Ruleta de la Suerte Noche y descubre los espectaculares premios que se han llevado Jaime, Elena y Belén. Disfruta del concurso completo a la carta en atresplayer.

¡La suerte vuelve a girar! Ya puedes ver en preestreno en atresplayer el programa 12 de La Ruleta de la Suerte Noche. Una nueva entrega llena de emoción, paneles sorprendentes, grandes premios y momentos de tensión protagonizados por Jaime, Elena y Belén.

Jorge Fernández y Laura Moure regresan al frente del concurso en un programa en la que los participantes tendrán que demostrar su agilidad mental, ingenio y rapidez para resolver los paneles y hacerse con los mejores premios.

El programa 12 deja grandes momentos, importantes cantidades de dinero y emocionantes remontadas. Los concursantes se enfrentan a una competición que mantiene la incertidumbre hasta el final, donde han logrado grandes premios, han resuelto paneles a la velocidad de la luz y han protagonizado remontadas que parecían imposibles.

Si no quieres esperar a su emisión del próximo sábado, ya puedes adelantarte y disfrutar del concurso completo en preestreno en atresplayer.

Dónde ver La Ruleta de la Suerte Noche gratis en atresplayer

Si quieres disfrutar de La Ruleta de la Suerte Noche online y a la carta, puedes acceder a través de atresplayer. Si te has perdido el programa de este sábado ya puedes volver a verlo gratis desde la plataforma.

En esta entrega, los protagonistas son Laia, Andrés y María, tres participantes con perfiles muy diferentes y muchas ganas de llevarse los premios del concurso.

Laia, de Barcelona, es emprendedora y coach. Entre sus grandes aficiones destaca el buceo.

de Barcelona, es emprendedora y coach. Entre sus grandes aficiones destaca el buceo. Andrés , de Ciudad Real, trabaja como enfermero. Le gustan la cocina, la bicicleta de montaña y los universos de El señor de los anillos y Star Wars.

, de Ciudad Real, trabaja como enfermero. Le gustan la cocina, la bicicleta de montaña y los universos de El señor de los anillos y Star Wars. María, de Guadalajara, es profesora de inglés y disfruta del bricolaje, las plantas, los pájaros y el karaoke.

Los tres se enfrentaron a una noche de competición en la que la habilidad para resolver paneles y la suerte de la ruleta marcaron la diferencia. Ya lo tienes disponible en atresplayer.