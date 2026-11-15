Adelantate a la emisión en Antena 3 del programa 11 de La Ruleta de la Suerte Noche, con Jorge Fernández y Laura Moure. Tres concursantes, un panel en blanco y el bote en juego.

¡La emoción de La Ruleta de la Suerte Noche continúa! Jorge Fernández y Laura Moure vuelven a ponerse al frente del concurso en una nueva entrega llena de premios, sorpresas y momentos de máxima tensión. El programa 11 ya está disponible en preestreno en atresplayer, donde puedes adelantarte a su emisión en Antena 3 y descubrir qué ocurre en el plató.

Tres concursantes, paneles por resolver y un bote que puede cambiarlo todo. ¿Quién conseguirá llegar más lejos y hacerse con los grandes premios de esta edición? Andrés, María y Laia se enfrentan a una nueva ruleta llena de remontadas imposibles y miles de euros repartidos.

Con la banda interpretando 'Bienvenidos', de Miguel Ríos, el concurso arranca por todo lo alto, dando paso a una noche de grandes momentos, cambios en los marcadores y oportunidades para llevarse importantes cantidades de dinero.

Los primeros paneles parecían resolverse sin demasiadas complicaciones, pero un pequeño error de Andrés al utilizar una preposición ha cambiado el rumbo de la partida.

Si no quieres esperar a la próxima emisión en Antena 3, ya puedes adelantarte y disfrutar del programa 11 de La Ruleta de la Suerte Noche en atresplayer.

Además, si te perdiste la entrega emitida el pasado sábado, también puedes volver a verla en la plataforma y revivir sus mejores momentos.

Dónde ver gratis La Ruleta de la Suerte Noche en atresplayer

Prado, Raze y Anna son los tres concursantes que se enfrentaron al programa 10 de La Ruleta de la Suerte Noche que ya tienes disponible gratis en atresplayer.

Prado llega desde Cádiz, es actriz y trabaja también como community manager, aunque su gran pasión es el teatro.

llega desde Cádiz, es actriz y trabaja también como community manager, aunque su gran pasión es el teatro. Raze viene de Valencia, es informático y creador de contenido, además de un gran aficionado al mundo del motor y la Fórmula 1.

viene de Valencia, es informático y creador de contenido, además de un gran aficionado al mundo del motor y la Fórmula 1. Anna, de Cardona (Barcelona), trabaja en marketing y comunicación en un centro de recuperación de fauna salvaje y practica danza urbana y teatro aficionado.

A lo largo del programa se produjeron numerosos cambios en los marcadores y diferentes oportunidades para arriesgar. El bote cobró especial importancia a medida que avanzó el juego. Ya puedes volver a ver el programa en atresplayer.