De las interpretaciones más desgarradoras a los números musicales que marcaron la gala de Antena 3. Todas las actuaciones del programa 8 de 'La Voz' en atresplayer.

De las interpretaciones más desgarradoras a los grandes números musicales de la noche. Revive en exclusiva en atresplayer las 14 actuaciones de la segunda noche de Batallas de La Voz 2026, con momentos inolvidables protagonizados por los talents de Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López.

La emoción y la tensión han vuelto a apoderarse del escenario de La Voz. En esta segunda noche de Batallas, los coaches han tenido que tomar decisiones especialmente complicadas, utilizar sus robos y elegir qué voces merecían continuar en sus equipos.

Cada duelo ha sido una nueva oportunidad para demostrar talento, personalidad y conexión musical. Desde grandes clásicos del rock hasta baladas cargadas de sentimiento, los talents han ofrecido actuaciones que han puesto a prueba a sus coaches.

Todas las actuaciones de La Voz 2026: las 14 Batallas del programa 8:

1. Charlotte y Julieta cantan 'Midnight Sun' de Zara Larsson

Dos de las voces más potentes del equipo de Lola Índigo se han enfrentado en una de las Batallas más igualadas de la noche. Charlotte y Julieta han interpretado 'Midnight Sun', de Zara Larsson, demostrando su potencia vocal y todo su potencial sobre el escenario.

2. Nerea e Idoia interpretan 'La tirana' de Mon Laferte y Nathy Peluso

Dos estilos muy diferentes se han encontrado sobre el escenario de La Voz. Nerea e Idoia han protagonizado un auténtico batallón con 'La tirana', de Mon Laferte y Nathy Peluso, en una actuación llena de personalidad, fuerza y complicidad.

3. Borja y Sean revolucionan La Voz con 'Sweet Child O' Mine' de Guns N' Roses

El rock ha llegado a las Batallas de La Voz de la mano de Borja y Sean. Ambos se han enfrentado al reto de interpretar 'Sweet Child O' Mine', uno de los grandes himnos de Guns N' Roses, demostrando su energía y capacidad para defender un tema tan emblemático.

4. Ana Pé y Marcos emocionan con 'Momma Song'

Ana Pé y Marcos, antiguos concursantes de La Voz Kids, han abierto las segundas Batallas del equipo de Mika. Los dos talents han vuelto a encontrarse sobre un escenario para demostrar cuánto han evolucionado y sorprender a los coaches con su interpretación de 'Momma Song'.

5. Beltrán y Rubén cantan 'Salitre' de Manuel Carrasco

Las segundas oportunidades y las ganas de seguir creciendo han protagonizado esta Batalla del equipo de Mika. Beltrán y Rubén han unido sus voces para interpretar 'Salitre', de Manuel Carrasco, afrontando un reto que les ha permitido demostrar su evolución musical.

6. Pedro y Susana se enfrentan con 'Candy'

Salir de la zona de confort no siempre es sencillo. Pedro y Susana han tenido que adaptarse a un repertorio diferente al habitual para enfrentarse en las Batallas de La Voz con 'Candy'. Una actuación que ha puesto a prueba a ambos talents y ha complicado la decisión de Mika.

7. Nerea y Teresa unen sus voces con 'The Visitor'

Dos estilos musicales muy diferentes se han encontrado sobre el escenario de La Voz. Nerea y Teresa han interpretado 'The Visitor', ofreciendo una actuación llena de contrastes en la que han demostrado su personalidad y todo el trabajo realizado durante los ensayos.

8. Omar y Sergio emocionan con 'Bruises' de Lewis Capaldi

La emoción se ha apoderado del escenario con Omar y Sergio, encargados de inaugurar las segundas Batallas del equipo de Pablo López. Los dos talents han interpretado 'Bruises', de Lewis Capaldi, en una actuación cargada de sensibilidad que ha conseguido conmover al coach malagueño.

9. Paz y Leticia cantan 'Ayer soñé contigo' de Marlena

Superar los miedos ha sido uno de los grandes retos de Paz y Leticia. Ambas se han enfrentado en las Batallas de La Voz con 'Ayer soñé contigo', de Marlena, protagonizando un duelo lleno de ternura, complicidad y emoción.

10. Karim y Marina interpretan 'Titanic' de Kany García

La última Batalla del equipo de Pablo López ha sido una auténtica demostración de sensibilidad. Karim y Marina han interpretado 'Titanic', de Kany García, en una actuación cargada de sentimiento que ha llegado directamente al corazón del coach.

11. Ana y Claudia cantan 'Set Fire to the Rain' de Adele

La potencia vocal de Adele ha llegado al escenario de La Voz de la mano de Ana y Claudia Goicoechea. Ambas han inaugurado las segundas Batallas del equipo de Melendi con 'Set Fire to the Rain', enfrentándose a uno de los temas más exigentes del repertorio de la cantante británica.

12. Darío y Javier interpretan 'Say You Won't Let Go' de James Arthur

Dos voces con una personalidad muy especial se han unido en las Batallas de La Voz. Darío y Javier han interpretado 'Say You Won't Let Go', de James Arthur, demostrando una gran conexión sobre el escenario y conquistando la atención de su coach.

13. Sonia y Aura cantan 'Mi historia entre tus dedos'

La emoción y la personalidad han marcado la Batalla de Sonia y Aura. Las dos talents del equipo de Melendi han unido sus voces para interpretar 'Mi historia entre tus dedos', protagonizando un duelo en el que la conexión musical ha sido determinante para la decisión del coach.

14. José Torres y Ana Muñoz interpretan 'Nostalgias' por flamenco

El flamenco ha sido el gran protagonista de la última Batalla del equipo de Melendi. José Torres y Ana Muñoz han interpretado 'Nostalgias' en una actuación llena de fuerza, personalidad y sentimiento que ha puesto al coach ante una de las decisiones más difíciles de la noche.

Revive todas las actuaciones de La Voz 2026 en atresplayer

El programa se encuentra en una de las fases más emocionante, sin embargo recuerdas que puedes volver a ver todos los programas de esta edición en atresplayer. No te pierdas las actuaciones completas de La Voz 2026.