Ya disponible en atresplayer el programa 10 de La Voz tras las batallas cruzadas. Descubre qué artistas avanzan hacia los directos con Mika, Pablo López, Lola Índigo y Melendi.

El programa 10 de La Voz 2026 ha estado cargado de emoción, talento y grandes actuaciones. Las Batallas Cruzadas han enfrentado a talents de los diferentes equipos en una noche decisiva en la que el público ha tenido la última palabra: elegir a los ganadores de cada enfrentamiento y decidir quiénes continúan en la competición.

Con las últimas plazas para los Directos en juego, los coaches Mika, Pablo López, Lola Índigo y Melendi han vivido una de las noches más intensas de la edición. Solo ocho de los dieciséis talents que se enfrentaban en las Batallas Cruzadas han conseguido hacerse con un puesto en la siguiente fase.

Estos ocho concursantes se suman a los otros ocho talents que ya habían conseguido su pase, completando así el grupo de 16 artistas que lucharán por llegar a la primera semifinal de 'La Voz'.

La competición entra ahora en una fase decisiva y los equipos de Mika, Melendi, Pablo López y Lola Índigo llegan a los Directos con repartos muy diferentes. ¿Qué talents han conseguido conquistar al público? ¿Quiénes se han quedado a las puertas de continuar? ¿Qué actuaciones han marcado las Batallas Cruzadas?

Si quieres descubrir todos los resultados y volver a disfrutar de las espectaculares actuaciones de la noche, ya tienes disponible en atresplayer el programa completo de La Voz.

¡No te pierdas quiénes siguen adelante en la carrera hacia la primera semifinal! Además la próxima semana el programa entra en una nueva fase donde será en riguroso directo.

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