Vuelve a ver completa la Primera Semifinal de La Voz (Gala 11) en atresplayer, con las actuaciones en directo de los equipos de Lola Índigo, Mika, Melendi y Pablo López rumbo a la gran final.

¡Arrancan los Directos de La Voz! La competición entra en su recta decisiva con la Primera Semifinal en esta gala 11, una noche que ha estado llena de emoción, grandes actuaciones y decisiones muy difíciles para Lola Índigo, Mika, Melendi y Pablo López. Los 16 talents se han subido al escenario para luchar por un puesto en la siguiente fase, pero solo diez han conseguido seguir adelante. ¿Quieres saber quienes han sido los elegidos?

Si te has perdido alguna actuación o quieres revivir los mejores momentos de la gala, ya puedes volver a ver la Primera Semifinal de La Voz al completo en atresplayer.

Una actuación muy especial: El elenco de El Rey León acompaña a los 16 semifinalistas

La primera gala de Directos ha arrancado con una actuación muy especial. Los 16 concursantes han compartido escenario con el elenco musical de El Rey León en una interpretación conjunta que ha dado el pistoletazo de salida a una noche muy importante para todos los equipos.

Después de esta actuación, los talents han tenido que demostrar su talento individualmente para convencer tanto a sus coaches como a los espectadores de que merecían continuar su camino para convertirse en la mejor voz de España.

Los equipos de Lola Índigo, Mika, Melendi y Pablo López, al límite

Los cuatro coaches han llegado a esta primera semifinal con equipos muy diferentes en número y estilos musicales. La elección no ha sido nada sencilla, especialmente después de las actuaciones que han ofrecido sus concursantes.

El equipo de Melendi

Melendi ha afrontado esta noche decisiva con cinco talents: Manuela de la Fuente, José Torres, Marta Salas, Enrique Chávez y Ana Muñoz.

Para el coach ha sido una gala especialmente complicada, ya que sus concursantes tienen registros vocales y estilos muy diferentes. Una diversidad que ha elevado todavía más la dificultad de tomar una decisión.

El equipo de Lola Índigo

Lola Índigo también ha llegado a los Directos con cinco voces: Raúl Bagán, Irene Molina, Kika Cardoso, Estrella Marina y Borja Piñero.

Los cinco han ofrecido actuaciones con un nivel muy alto y han puesto a su coach ante una difícil elección. Cada uno ha defendido su oportunidad de continuar en La Voz con todas sus fuerzas.

El equipo de Mika

Carlos Martínez, Aura Gómez y Rubén Mengod han sido los tres talents que han representado al equipo de Mika en esta Primera Semifinal.

Los concursantes han luchado por conseguir una de las plazas para la siguiente fase y seguir avanzando en la competición.

El equipo de Pablo López

Jhon Jairo Azuero, Adriana Moreno y Lucía Baizán han sido las tres voces del equipo de Pablo López en esta gala.

Los talents han emocionado con sus actuaciones y han demostrado que quieren llegar hasta la gran final de La Voz.

Solo 10 talents consiguen su pase a la segunda semifinal de La Voz

La emoción ha ido creciendo a lo largo de la noche, ya que de los 16 concursantes que comenzaron esta Primera Semifinal, únicamente diez han conseguido el pase a la siguiente fase.

El público ha tenido un papel fundamental en las decisiones. A través de sus votos en la página web y de las llamadas telefónicas, los espectadores han podido salvar a un talent de cada equipo.

Los coaches también han tenido la oportunidad de rescatar a algunas de sus voces. Melendi y Lola Índigo han podido salvar a dos de sus talents, mientras que Mika y Pablo López han contado con una única elección cada uno.

¿Quieres descubrir quiénes han logrado el pase y volver a disfrutar de todas las actuaciones? Ya puedes ver la Primera Semifinal de La Voz al completo en atresplayer. Si te has perdido algún programa de esta edición también puedes volver a verlo en la plataforma.