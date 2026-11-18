Disfruta de los mejores momentos en atresplayer de la gala 9 de 'La Voz y vuelve a ver las actuaciones musicales más destacadas del programa de la batalla de ganadores.

La Batalla de Ganadores ha dejado grandes momentos en La Voz 2026: enfrentamientos llenos de emoción, estilos musicales muy diferentes y decisiones complicadas para los coaches. Revive en atresplayer las actuaciones más destacadas de la novena gala.

La Voz 2026 ha llegado a uno de sus momentos más emocionantes con la esperada Batalla de Ganadores. En esta ocasión los talents del mismo equipo vuelven a enfrentarse entre sí en una noche en la que cada actuación podía marcar su futuro en el concurso.

En esta ocasión, cada concursante ha defendido una canción diferente para intentar conseguir una de las codiciadas plazas en los Directos de La Voz. Una oportunidad decisiva en la que los coaches han tenido que tomar decisiones muy complicadas, aunque no han sido los únicos con capacidad para elegir: el público también ha podido seleccionar a un talent de cada equipo para continuar en la competición.

Además, esta novena gala ha sido especialmente significativa porque ha supuesto la última participación de Vanesa Martín como quinta coach de La Voz. La artista ha querido despedirse del programa interpretando su tema inédito 'Qué vuelvan'.

Ya puedes disfrutar en atresplayer de la gala 9 de La Voz 2026 y volver a emocionarte con las actuaciones que han protagonizado esta Batalla de Ganadores.

Las 16 actuaciones más destacadas de la Batalla de Ganadores de La Voz

1. Carla y Nerea dividen a los coaches en la primera Batalla de Ganadores

Carla y Nerea han inaugurado la Batalla de Ganadores del equipo de Pablo López con dos propuestas musicales muy diferentes. Carla se ha atrevido con 'Girls Just Want to Have Fun', mientras que Nerea ha emocionado con su interpretación de 'If I Were a Boy'.

2. Adriana y Leticia emocionan con Sabina y Zahara en La Voz

Dos canciones cargadas de sentimiento han protagonizado el enfrentamiento entre Adriana Moreno y Leticia. Esta última ha emocionado con 'Con las ganas', de Zahara, mientras que Adriana ha conquistado el escenario con 'Contigo', de Joaquín Sabina.

3. Karim conquista con 'La vie en rose' y Pau emociona con 'No dudaria'

Karim y Pau han protagonizado una de las batallas más emocionantes de la noche. Karim ha apostado por el clásico 'La vie en rose', popularizado por Edith Piaf, mientras que Pau ha defendido 'No dudaría', de Antonio Flores.

4. 'Ojos de gata' y 'Tu refugio' los temas elegidos por Paz y Lucía Bazán

Paz y Lucía Bazán han protagonizado un enfrentamiento que ha puesto a prueba la capacidad de decisión de Pablo López. Paz ha aprovechado su segunda oportunidad con 'Ojos de gata', mientras que Lucía ha demostrado toda su fuerza interpretando 'Tu refugio', de Pablo Alborán.

5. Duelo de altura entre Omar y Darío con 'Lose Control' e 'In the Stars'

Omar y Darío han inaugurado la Batalla de Ganadores del equipo de Melendi con un duelo muy igualado. Darío ha sorprendido con 'Lose Control', mientras que Omar ha defendido 'In the Stars', de Benson Boone. Dos actuaciones que han complicado la decisión del coach.

6. Claudia y Enrique sorprenden con sus estilos opuestos

Claudia y Enrique han protagonizado una batalla llena de contrastes musicales. Claudia Goicoechea ha deslumbrado con 'L'amour de ma vie', mientras que Enrique ha llevado la ópera al escenario de La Voz con 'Che farò senza Euridice'. Dos estilos muy diferentes que han demostrado la versatilidad de los talents.

7. ¿Ópera o flamenco? Decisión complicada

José Torres y Lorena han enfrentado dos mundos musicales muy distintos: el flamenco y la lírica. José ha derrochado sentimiento con 'Ramito de violetas', llevándose la canción a su particular terreno flamenco. Por su parte, Lorena ha emocionado con una delicada versión de 'I Dreamed a Dream'.

8. Ana reinventa un clásico de Camela y Marta llega al corazón con Vanesa Martín

Ana y Marta Salas han defendido dos canciones muy diferentes. Ana ha sorprendido con su versión de 'Cuando zarpa el amor', de Camela, mientras que Marta ha derrochado sensibilidad con 'Durmiendo sola', de Vanesa Martín.

9. Lola Índigo alucina con Kika y Charlotte

Dos de las voces más potentes del equipo de Lola Índigo se han enfrentado en una batalla llena de exigencia. Kika Cardoso ha desplegado toda su potencia vocal con 'When You Believe', la conocida balada de Whitney Houston y Mariah Carey. Charlotte, por su parte, ha brillado con 'If I Ain't Got You', de Alicia Keys.

10. Irene y Susana deslumbran con 'Both Sides Now' y 'Creep'

Irene y Susana han protagonizado otro de los grandes duelos del equipo de Lola Índigo. Susana ha mostrado toda su sensibilidad con 'Both Sides Now', de Joni Mitchell, mientras que Irene ha imprimido su personalidad a 'Creep', de Radiohead. Dos actuaciones que han sorprendido a su coach.

11. Borja y Julieta derrochan personalidad con 'Agarrate' y 'Born This Way'

Julieta y Borja han protagonizado un enfrentamiento en el que ambos han defendido propuestas muy personales. Julieta ha derrochado carácter con 'Agárrate', de Nathy Peluso, mientras que Borja ha reivindicado su estilo con 'Born This Way', de Lady Gaga. Finalmente, Borja ha conseguido hacerse con la victoria.

12. 'Focu Ranni' y 'Te lo agradezco' las apuestas de Estrella y Marta

Estrella Marina y Marta Berlín, del equipo de Lola Índigo, han protagonizado un duelo muy especial. Estrella Marina ha desplegado toda su fuerza con 'Focu Ranni', mientras que Marta Berlín se ha entregado por completo con 'Te lo agradezco'.

13. Nico y Marcos derrochan elegancia con 'Car's Outside' y 'Younger You'

El equipo de Mika ha comenzado su Batalla de Ganadores con un enfrentamiento lleno de sensibilidad. Nico ha interpretado 'Car's Outside', de James Arthur, mientras que Marcos ha brillado con 'Younger You', de Miley Cyrus. Sus actuaciones han provocado división de opiniones entre los coaches.

14. Duelo a la guitarra entre Pitú y Rubén

Pitú y Rubén han protagonizado otro de los duelos del equipo de Mika. Pitú ha llenado el escenario de sensibilidad con 'Flor de lis', mientras que Rubén ha demostrado su potencial interpretando 'Del miércoles al martes'.

15. Aura se enfrenta a Teresa con 'Limón y Sal' y ella apuesta por 'Quelqu'un m'a dit'

La sensibilidad ha sido la gran protagonista del enfrentamiento entre Teresa y Aura. Teresa ha apostado por la delicadeza de 'Quelqu'un m'a dit', de Carla Bruni, mientras que Aura ha aportado frescura con 'Limón y sal', de Julieta Venegas. Finalmente, Mika se ha decantado por Aura.

16. Pablo López se queda sin palabras tras escuchar a Izán y Beltrán

Izán y Beltrán han protagonizado un enfrentamiento lleno de personalidad y talento. Izán ha mostrado su sensibilidad con 'Break My Heart Again', mientras que Beltrán ha defendido su estilo con 'Todo cambia', de Dani Fernández. Dos propuestas muy diferentes que han complicado la elección y han dejado grandes sensaciones en el escenario.

Revive las mejores actuaciones de La Voz 2026 en atresplayer

La Batalla de Ganadores ha dejado una nueva colección de actuaciones inolvidables en La Voz. Pero recuerda que en atresplayer puedes disfrutar de todos los programas de La Voz que ya se han emitido o adelantarte incluso a la emisión y ver en preestreno el programa del próximo viernes ¡No te lo pierdas!