Repasa las claves antes del final de 'A la deriva': la verdad sobre Héctor y el naufragio del Minerva, la culpa de Vicente y el drama de Curro. Vuelve a verlo en atresplayer.

Este domingo llega a atresplayer el capítulo final de A la deriva. La ficción protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher estrena su décimo y último capítulo de la temporada y todavía quedan por saber grandes incógnitas.

Tras nueve episodios cargados secretos, traiciones, y relaciones imposibles la historia del naufragio del Minerva, la de Lucía y el resto de mujeres de Bastuel llega a su final. Te refrescamos las claves principales que debes tener en cuenta antes de ver el último capítulo de la serie.

1- El naufragio que cambió la vida del pueblo de Bastuel

La trama nos transporta hasta un pueblo pesquero, Bastuel, en la década de los años 70. Tras lo que parecía una salida más de trabajo para los pescadores se convierte en una auténtica pesadilla tras el naufragio del barco Minerva. La embarcación y sus tripulantes desaparecen sin dejar rastro dejando desolados a los familiares y en un auténtico limbo legal a muchas de las mujeres, que no pueden rehacer su vida, ya que no son consideradas como viudas.

Lucía, Rosa, Maca, Berta y Paloma son algunas de las mujeres que comparten esta tragedia. Unidas por el dolor, construyen una amistad que se convierte en su principal apoyo para seguir adelante.

No obstante, cuando parece que todo comienza a encarrilarse con el paso del tiempo, dos años más tarde, aparecen cinco de los náufragos que habían desaparecido. Y aunque al principio es una auténtica alegría, en estos dos años la vida ha cambiado mucho para las protagonistas y su vuelta se convierte en una nueva fuente de conflictos, heridas y secretos.

2- La relación entre Lucía, Héctor y Tristán

Paula Echevarría, Michel Noher y Daniel Grao protagonizan el triángulo amoroso que lleva más peso en la serie. Daniel Grao es Héctor, el patrón del Minerva y marido de Lucía (Paula Echevarría), sin embargo, su relación cuando desaparece está marcada por el abuso y malos tratos.

Tristán (Michel Noher) es el mejor amigo de Héctor, que tras escuchar su suerte en el mar decide volver y ayudar a su madre Dolores y a Lucía, sin embargo, la relación entre Lucía y Tristán comienza a florecer y no pueden evitar la fuerte atracción que sienten.

No obstante, todo se queda paralizado con el regreso de Héctor, que aunque al principio parece haber cambiado y haber dejado atrás sus conductas abusivas, pronto empieza a las andadas. Tristán al tanto de todo trata de proteger a Lucía a toda costa.

La situación llega a un punto límite cuando Lucía decide escapar con Tristán, aunque los planes de ambos se complican y Héctor termina aislándola y separándola de su hijo Bruno.

3- El gran secreto del Minerva

A lo largo de la serie, hemos ido indagando qué ocurrió para que el Minerva naufragara. Aunque a priori todo se asocia a un terrible accidente, pronto comienza a salir a la luz las actividades ilegales que Héctor llevaba a cabo a través de la embarcación: el contrabando.

Algo ocurrió en la fatídica noche del hundimiento relacionado con el contrabando que fue determinante para la terrible tragedia.

Héctor trata por todos los medios que esto no salga a la luz y trata de desviar el tema inculpando a Tristán quién acaba detenido, Lucía sospecha que Héctor está detrás de lo ocurrido, mientras intenta descubrir la verdad.

Dolores tras descubrir los negocios sucios de Héctor decide aliarse con Lucía para proteger la empresa y el legado de su nieto Bruno.

4-¿Qué ocurrió realmente con Ramón?

Ramón era uno de los náufragos que volvió tras haber desaparecido durante dos años. Padre de Berta y enemigo declarado de Villanueva uno de los empresarios del pueblo.

Berta y Villanueva tienen un romance adúltero, ya que Villanueva está casado y la situación empeora cuando Berta se queda embarazada y Villanueva la presiona para que aborte.

Sin embargo, cuando Ramón descubre toda la verdad decide apoyar a su hija y acude a hablar con Villanueva.

A la mañana siguiente Ramón aparece muerto. Aunque al principio Berta no lo relaciona las contradicciones de Villanueva hace que la joven sospeche cada vez más de que el empresario está detrás de la muerte de su padre.

5-Germán y Vicente, su amor imposible

Otra de las tramas más interesantes de la serie es la que viven Germán y Vicente. Germán y Vicente son dos de los supervivientes del naufragio que tras el hundimiento acaban enamorándose. Sin embargo, tras volver al pueblo tienen que esconder su amor.

Vicente está casado con Maca y aunque al volver trata de rechazar a Germán y continuar con su matrimonio, sus fuertes sentimientos por Germán le crean un gran sentimiento de culpa hacia Maca. Además, la época en la que se encuentran el divorcio no era viable y la homosexualidad estaba fuertemente rechazada socialmente.

Germán por su parte ha vivido siempre bajo la sombra de su hermano y ha sentido siempre cierto rechazo por parte de su madre Rosa. Sin embargo, tras recibir una paliza por denunciar las actividades ilegales de Héctor, Rosa le confiesa que siempre supo de su homosexualidad y que intentaba protegerlo de que los demás le hicieran daño.

6- Paloma y la verdad sobre Sergio y Curro

Paloma, perdió a su novio Sergio durante el naufragio y se quedó a cargo de la abuela del joven, Fina, quien tiene un estado delicado de salud mental.

Cuando vuelven los náufragos y Fina cree reconocer a Sergio en Curro, Paloma le propone al joven quedarse temporalmente para no dar un disgusto a Fina. Con el paso del tiempo ambos se van acercando y empiezan a surgir entre ellos sentimientos. Sin embargo, Curro acaba confesando que no puede seguir su relación con Fina y con Paloma por la culpa que siente por su implicación en la muerte de su novio Sergio. ¿Qué ocurrió realmente?

¿Qué ocurrirá con Lucía, Héctor y Tristán? ¿Berta sabrá finalmente qué ocurrió con su padre? ¿Cómo afrontarán su relación Germán y Vicente?

Descúbrelo todo el próximo domingo con el estreno exclusivo del último capítulo en atresplayer. Recuerda que ya tienes disponible los 9 capítulos anteriores en la plataforma.