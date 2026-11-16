Tras el capítulo 8, Tristán es detenido, Héctor descubre al denunciante y Dolores se alía con Lucía. Descubre las claves del capítulo 9 de A la deriva.

La detención de Tristán por contrabando, la venganza de Héctor contra Germán y una alianza inesperada entre Dolores y Lucía marcan el capítulo 9 de A la Deriva. Los secretos empiezan a salir a la luz y las relaciones entre los protagonistas se complican cada vez más. Te contamos las claves de lo que ocurre en el nuevo episodio, ya disponible en atresplayer.

1. Tristán es detenido y Lucía descubre quién está detrás

Tristán acaba detenido, acusado de contrabando. Lucía está convencida de que Héctor se encuentra detrás de esta injusta detención y quiere acudir al cuartel para visitarlo, pero él se lo impide.

Será Ariadna quien haga de intermediaria entre ambos. Además, intenta hacer reflexionar a Lucía sobre su relación con Tristán.

2. Berta acusa a Villanueva y acaba despedida

Berta decide enfrentarse a Villanueva y le acusa directamente de estar detrás de la misteriosa muerte de su padre.

El empresario no tarda en reaccionar y toma una decisión contundente: despedirla.

Berta en A la deriva | Atremedia

3. Fina confiesa quién robó realmente su dinero

Después de lo sucedido, Fina tiene un momento de lucidez y decide contarle a Paloma quién está realmente detrás del robo de su dinero.

4. Héctor descubre que Germán le ha denunciado y busca venganza

Una denuncia anónima pone en peligro las actividades de contrabando de Héctor. El empresario inicia sus averiguaciones hasta descubrir quién le ha señalado: Germán.

Pero Héctor no está dispuesto a dejar pasar la traición. Germán no tardará en sufrir las consecuencias de su ira, por lo que su situación se complica todavía más.

Tras llegar a casa malherido, tiene una sincera conversación con su madre Rosa, quién le confiesa que sabe desde que era niño que era homosexual, pero que tenía miedo las consecuencias que pudiera sufrir, de que le hicieran daño y lo vieran débil.

5. Vicente confiesa a Maca sus sentimientos por Germán

En medio de tantos enfrentamientos y secretos, Vicente decide dar un paso adelante y armarse de valor para confesarle a Maca lo que siente por Germán.

6. Dolores descubre las actividades ilegales de Héctor y se alía con Lucía

Uno de los momentos más álgidos del capítulo llega cuando Dolores abre finalmente los ojos. Tras encontrar pruebas de las actividades delictivas de su hijo, comprende que sus negocios pueden poner en peligro el futuro de la empresa familiar.

Dolores no está dispuesta a permitir que Héctor termine hundiendo el negocio de los Parrado. Por eso, toma una decisión inesperada: aliarse con Lucía para desenmascararlo antes de que sea demasiado tarde.

Dónde ver los capítulos de A la Deriva

Ya tienes disponible los capítulos de A la Deriva en atresplayer.